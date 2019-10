L'Oroscopo di venerdì 4 ottobre prevede tensione per il Cancro, mentre per i Pesci sarà una giornata molto interessante dal punto di vista dei sentimenti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: siete un segno molto forte che sta iniziando un periodo di ripresa. Questi ultimi mesi dell'anno saranno molto interessanti e stimolanti. Nonostante le difficoltà che vi si porranno davanti avrete modo di ottenere i risultati che sperate.

Toro: questa sarà per voi una giornata molto interessante, che dovrà essere sfruttata. Non sottovalutate i nuovi incontri e le offerte che vi potrebbero essere proposte in ambito sentimentale. Qualcuno potrebbe cercare già da tempo di apportare dei cambiamenti alla propria vita.

Gemelli: venerdì 4 ottobre sarà una giornata molto creativa e ricca di nuovi stimoli. Potrete portare a termine alcuni progetti che un tempo vi sembravano impossibili da realizzare.

In ambito sentimentale non sono in previsione delle grandi novità. Il lavoro o lo studio prenderanno parte del vostro tempo.

Cancro: i nati sotto il vostro segno zodiacale stanno attraversando un periodo parecchio nervoso. Potreste sentirvi messi alla prova dalla persone che vi stanno accanto e inevitabilmente questo influenzerà il maniera negativa il vostro umore. Vi concentrerete parecchio sul lavoro, che al momento sembrerà una delle poche cose gratificanti della vostra vita.

Leone: il vostro essere eccessivamente critici potrebbe causarvi non poche tensioni. La persona che amate potrebbe infastidirsi per questo vostro modo di fare. Grazie alla Luna potrete ottenere qualche successo sul lavoro.

Vergine: alcuni di voi si soffermeranno a riflettere in questa giornata del 4 ottobre. Volete fare un bilancio della vostra vita, per capire quali sono le cose da cambiare e quali quelle da portare avanti. Se avete faccende in sospeso da risolvere cercate di affrontarle al più presto.

Le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: per voi è in previsione una condizione astrologica molto positiva. Marte e Mercurio favorevole vi faranno ottenere buoni risultati in diversi ambiti della vostra vita. Qualcuno potrebbe provare invidia nei vostri confronti e cercare di mettervi i bastoni tra le ruote.

Scorpione: gli astri positivi vi permetteranno di portare avanti i vostri progetti in tutta tranquillità.

Potreste avvertire un lieve calo fisico se siete preoccupati per una persona a voi cara che non sta molto bene. Se avrete bisogno di una pausa cercate di programmarla nel più breve tempo possibile.

Sagittario: venerdì 4 ottobre potrete far valere le vostre idee e portare avanti i vostri interessi. In amore non avete più voglia di scendere a compromessi. Chi ha una relazione da tanto tempo potrebbe prendere una decisione definitiva.

Se avete idee sul lavoro, fatevi avanti.

Capricorno: la salute potrebbe darvi qualche problemino in quest'ultimo tempo. Specialmente per chi conduce uno stile di vita sedentario potrebbe esserci qualche disagio in più. In amore potreste ritornare a dare spazio a qualcuno che avevate frequentato in passato.

Acquario: per voi ci sarà un lieve calo fisico. Non avrete molto tempo per riposare perchè il lavoro prenderà gran parte del vostro tempo. Farete parecchia fatica portare avanti tutte le vostre commissioni.

Pesci: la giornata dal 4 ottobre sarà molto interessante per i sentimenti. Risulterete parecchio affascinanti e questo vi faciliterà le cose se vorrete conquistare una persona. Dovrete lasciarvi alle spalle determinate situazioni ed andare avanti.