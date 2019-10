È iniziato il mese di ottobre 2019. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in questo periodo? Vediamo, di seguito come andrà questo inizio di autunno con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo mese nel campo lavorativo è probabile che dobbiate mettervi particolarmente in gioco. Se ultimamente in amore avete vissuto dei problemi, in questo periodo sentite l'esigenza di più comprensione.

Per questo motivo dovrete dimostrare al vostro partner ciò che valete per poter portare avanti la vostra relazione.

Toro: nel mese di ottobre sarete chiamati a fare grandi scelte. A livello lavorativo i progetti si riveleranno positivi, anche se ci saranno questioni da risolvere con i colleghi. A livello sentimentale la situazione non è però così semplice ed è possibile che alcuni problemi possano ripresentarsi.

Gemelli: periodo al top per il segno, soprattutto in campo sentimentale. Una passione potrà risvegliarsi. Nel lavoro, cercate di superare le polemiche e non alimentate le discussioni. Se ultimamente avete speso troppo, cercate di recuperare.

Cancro: nel mese di ottobre dovrete sentirvi più positivi, soprattutto nei rapporti con gli altri. A livello sentimentale, ultimamente ci sono stati molti problemi, ma ora potrete trovare una via per ripristinare l'equilibrio.

Nel lavoro è possibile che ci siano delle discussioni.

Leone: in questo mese rifletterete molto sui vostri rapporti. Se una relazione è in crisi da troppo tempo, potreste anche decidere di concluderla. Cercate di fare le cose con calma a livello lavorativo, otterrete così grande soddisfazione

Vergine: periodo importante per fare dei passi avanti per il futuro. Venere sarà finalmente favorevole e potrete sistemare le questioni a livello sentimentale. Se ci sono stati dei dispiaceri, ora giungono delle novità.

Astrologia del mese per tutti i segni zodiacali

Bilancia: Marte entrerà nel segno, l'inizio del mese regalerà una bella energia. Se ci sono delle scelte da fare vi sentirete più propensi a prendere queste decisioni. In amore con il sole favorevole vi potrete sentire più passionali.

Scorpione: Venere entra nel segno e potrete recuperare a livello amoroso, considerate le crisi e le difficoltà vissute negli ultimi tempi.

Potrete andare avanti con più forza e dinamicità anche a livello lavorativo, nonostante alcuni cambiamenti che non avevate previsto.

Sagittario: a livello lavorativo sono molti i progetti che desiderate portare avanti nei prossimi mesi. Nell'amore cercate di fare attenzione, soprattutto se vivete più storie contemporaneamente, potrebbero infatti nascere delle tensioni. La parte migliore del mese sarà la seconda, quando riuscirete anche ad ottenere un riscontro economico in più.

Capricorno: in questo mese potrete risolvere alcune questioni sentimentali. In campo lavorativo, se dovessero esserci delle occasioni, coglietele al volo e dimostrate ciò che valete.

Acquario: i single del segno in queste giornate di ottobre potranno fare degli incontri importanti e delle relazioni impreviste possono nascere. Le coppie, nonostante le tensioni vissute di recente, potranno godere di bei momenti.

Pesci: l'ultima parte del mese sarà particolarmente favorevole per quello che riguarda le novità, potrete anche vivere delle belle emozioni. Nella prima settimana del periodo, vi sentirete invece particolarmente intriganti a livello sentimentale.