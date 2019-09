È iniziato il decimo mese dell'anno. Quali saranno le previsioni astrologiche riguardanti il periodo di ottobre per tutti i nati sotto il segno del Sagittario? Leggiamo, di seguito, le stelle e l'Oroscopo sull'amore, la salute ed il lavoro del nono segno zodiacale. Presenti anche riferimenti per affrontare bene le giornate in arrivo. Negli ultimi tempi, con Giove in aspetto interessante, avete vissuto un momento favorevole a livello sentimentale.

È stato necessario dover affrontare alcune questioni di carattere pratico, ma in ogni caso siete riusciti a portare avanti le diverse situazioni senza creare difficoltà nella coppia. Per quel che ha riguardato la salute, avete vissuto qualche momento di stress, ma un buon recupero è giunto nella parte conclusiva del periodo. Nel lavoro, sono stati favoriti i coloro i quali avevano un problema legale, sono infatti state trovate delle soluzioni importanti.

Nel mese di ottobre 2019 il segno del Sagittario parte con grande grinta. A livello lavorativo vi sentite più tranquilli rispetto ai mesi precedenti e per questo motivo userete la vostra vitalità per poter portare avanti i progetti. In amore, non vi sentite pronti a lasciarvi andare completamente e Venere in aspetto neutrale non vi aiuta del tutto. Per quel che riguarda la salute, con Marte ritornato favorevole, sono favorite le cure, soprattutto nei primi 15 giorni del periodo.

Nei giorni di fine ottobre vi sentirete comunque meglio rispetto ai periodi precedenti. Vediamo dettagliatamente le stelle sul lavoro e amore per tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

Oroscopo ottobre 2019: lavoro e amore del Sagittario

Come anticipato, nel lavoro vi sentirete positivi. Se ci sono state delle difficoltà da affrontare, ora ritornerete in sella. Ci saranno anche degli affari particolari su cui puntare.

I più giovani, riusciranno a trovare delle situazioni sulle quali impegnarsi per poter accrescere il proprio futuro. Il periodo è favorito anche per nuove conoscenze e contatti lavorativi che possono ampliare i vostri affari. Il prossimo mese, con Venere e Giove nel segno vi sentirete ancora più forti e riuscirete a fare delle valutazioni importanti ai fini della vostra carriera.

In campo amoroso, se ultimamente avete fatto degli incontri, è il caso di comprendere se la persona è per voi importante.

Non è un buon momento per fare delle nuove conoscenze, per questo motivo dovrete valutare le relazioni che state vivendo in questo periodo. Il prossimo mese, quello di novembre, vedrà delle stelle sorridenti nel campo amoroso. Venere tornerà favorevole e sarà possibile trovare il coraggio per vivere una relazione importante.