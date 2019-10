La giornata di giovedì 31 ottobre sarà anche quella di Halloween, ovvero la notte della paura per eccellenza: in tale giornata i nativi sotto alcuni segni zodiacali avranno la tendenza ad essere piuttosto di malumore o addirittura litigiosi. Sarà il caso del segno dei Pesci, dell'Ariete e dello Scorpione, anche se quest'ultimo saprà come tirarsi su di morale.

A seguire, le previsioni degli astri per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: scarichi. Non avrete una bella cera, soprattutto perché avete molti pensieri negativi per la testa e non riuscirete ad uscire da questa condizione. Sarà necessaria una buona tazza di tisana e molto relax.

Toro: bene l'amore, che sia all'interno della coppia o della famiglia. In rialzo anche l'umore e la salute, ma dovrete ancora prestare attenzione all'ambito lavorativo: lo state bistrattando un po' al momento.

Gemelli: ci saranno numerosi presupposti per alcune soddisfazioni sul piano economico e lavorativo, specialmente per quanto riguarda i progetti e gli affari appena conclusi. Continuate così.

Cancro: sarete pronti a superare qualsiasi difficoltà sul lavoro, specialmente in ambito puramente pratico. Qualche piccolo dissapore fra colleghi vi metterà in condizione di fare una scelta non proprio facile.

Leone: sarà favorito uno strappo alla regola, magari una gita breve fuori porta o più semplicemente un giro per negozi con un amico per ritemprare le vostre energie e mitigare lo stress ed il nervosismo di questi giorni.

Vergine: un po' di relax vi sarà pienamente di aiuto, perciò non rimandate qualche momento per la vostra mente. Tenerla occupata con qualcosa che non sia il lavoro avrà degli effetti benefici.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un superiore vi riprenderà per qualche negligenza sul posto di lavoro, magari non voluta, ma avrete bisogno di più accortezza. Dividete equamente le ore lavorative con quelle di svago e divertimento.

Scorpione: giornata sottotono, ma non così tanto come credete. Sarete più facilmente inclini al sorriso anche se dovrete sforzarvi un po' per lasciarvi andare. In compagnia del partner sarà tutto più semplice.

Sagittario: ancora sulla cresta dell'onda sulle questioni burocratiche e lavorative, avrete anche delle energie da vendere anche per gli affetti, in particolar modo per le amicizie. Una pizza farebbe proprio al caso vostro.

Capricorno: sorprese da parte dei colleghi. Le collaborazioni anche minime porteranno inevitabilmente ad essere più affiatate nella cerchia dei colleghi, quindi vi sentirete anche parte del gruppo.

Acquario: la salute sarà in primo piano, e anche un piccolo malessere svanirà in men che non si dica. Qualche incidente diplomatico con il partner vi indurrà a riflettere sulla situazione attuale della vostra relazione.

Pesci: sarcastici. La vostra irritabilità potrebbe portarvi a fare commenti poco gentili nei confronti di qualcuno che già mal sopportate da molto tempo. Fate qualcosa che riesca a tirarvi su di morale e che vi distenda.