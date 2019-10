La prima settimana del mese decimo mese di questo 2019 è quasi giunta al termine e arrivano quindi le previsioni e l'Oroscopo del 4 ottobre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro impegnati a gestire al meglio le relazioni lavorative. Per il Capricorno ci sarà una Luna nel segno che porterà maggiore energia.

Previsioni e oroscopo del 4 ottobre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore in questi giorni dovrete fare solo lo stretto necessario, è meglio evitare complicazioni.

Nel lavoro la Luna dissonante provoca momenti di agitazione. Fate attenzione a questo aspetto.

Toro: per i sentimenti giornate decisive per le coppie che vogliono parlare e cercano un recupero dopo un problema in passato. Nel lavoro curate molto le relazioni, anche perché in questo periodo partono iniziative importanti.

Gemelli: a livello amoroso è importante avere la persona giusta al vostro fianco perché ci saranno da affrontare alcuni percorsi piuttosto spinosi.

Nel lavoro c'è stata una chiusura e adesso aspettate novità. Attenzione alla Luna opposta.

Cancro: in amore un bel progetto può partire in questi giorni e con Venere nel segno non mancheranno le buone emozioni. A livello lavorativo portate avanti iniziative migliori. Potrebbe arrivare una bella notizia.

Leone: a livello amoroso periodo non molto esaltante, ma questo non significa che l'amore non ci sia.

Nel lavoro entro la fine di questo mese occorre cercare un accordo e trovare soluzioni a problemi. Fisico in recupero.

Vergine: in amore siete molto concentrati su progetti e situazione che stanno partendo da qui a poco. A livello lavorativo è possibile trattare questioni finanziarie e di ordine legale con successo.

Bilancia: per i sentimenti giornate in cui è possibile ottenere qualcosa di più. Nel lavoro sarà probabile che qualcuno debba prendere una piccola pausa di riflessione oppure debba discutere con soci collaboratori.

Scorpione: a livello amoroso si potrà discutere per questioni economiche, tuttavia a breve ci sarà Venere nel segno che porterà novità importanti. Nel lavoro qualche situazione va maggiormente tutelata.

Sagittario: per i sentimenti sarà un fine settimana molto intenso, che potrà portare qualche novità. Nel lavoro è possibile che già dalla scorsa estate stiate facendo qualcosa in più a livello economico.

Forza per il fisico.

Capricorno: a livello sentimentale la Luna nel segno porta maggiore forza. A livello lavorativo chi ha un'attività indipendente può cercare una bella conferma. Bisogna sfruttare questo periodo.

Acquario: in amore la Luna è favorevole. Un rapporto può essere migliorato, ora bisogna agire. Nel lavoro la concentrazione non è stata il vostro punto di forza nel corso delle ultime settimane, ma ora torna una maggiore serenità.

Pesci: per i sentimenti c'è qualche novità nella vostra vita. Da martedì 8 anche Venere tornerà favorevole. Nel lavoro impegnatevi a fondo nelle collaborazioni. Chi non ha una buona situazione professionale ora cerca qualcosa in più.