La giornata di lunedì 4 novembre si prospetta proficua per la Bilancia, il Toro e la Vergine andranno in confusione. Gemelli e Cancro saranno saranno in grado di scaldare l'atmosfera di chi è loro accanto.

Del malumore, invece, potrebbe aleggiare nell'aria dei nativi dello Scorpione e del Sagittario.

A seguire, le previsioni dei segni della giornata di lunedì 4 novembre.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: irritati.

La settimana comincerà piuttosto male, con molto malumore che potrebbe ripercuotersi sul partner e che potrebbe essere dannoso per una eventuale collaborazione fra colleghi.

Toro: qualche nuovo progetto sul posto di lavoro vi manderà in confusione facendovi perdere la bussola. Non esitate a chiedere delucidazioni a qualcuno, la vostra immagine non ne verrà compromessa.

Gemelli: spensierati. Già frizzanti di prima mattina, avrete a che fare con alcune faccende lavorative che per voi saranno dei veri e propri giochi da ragazzi.

Ottima anche l'intesa con il partner, soprattutto nel pomeriggio.

Cancro: comincerete la settimana proprio con il verso giusto, con mille idee romantiche per la testa e con l'intenzione di organizzare qualcosa sia con il partner che con gli amici. Tanto divertimento vi attende.

Leone: sarete titubanti sul fronte lavorativo, tanto che potreste avere a che fare con richieste di spiegazioni in merito a questo brusco calo delle vostre energie lavorative.

Dovrete cercare di risolvere questa situazione.

Vergine: potreste avere delle difficoltà sul piano burocratico e gestionale del vostro impiego. Ciò vi manderà letteralmente in confusione, quindi cercate di ritrovare il vostro equilibrio con del relax.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: finalmente qualche guadagno in più vi darà occasione di fare qualche gita in più o una serata all'insegna del confronto con una persona lontana e che volevate vedere.

Scorpione: se qualcuno vorrà cercare di intavolare una discussione con voi in mattinata farebbe meglio a starvi alla larga. Proprio non sarà la giornata ideale per litigare, sia per voi che per l'altro.

Sagittario: avrete qualche dubbio su qualche amico su cui avete sempre contato. Sarà necessario esaminare bene la situazione per poter prendere poi una decisione, la più giusta possibile per voi.

Capricorno: intraprendenti sul lavoro, ma al tempo stesso sarete abbastanza prudenti su alcuni affari.

Avrete però bisogno di prendervi un pomeriggio o una serata per recuperare le forze perdute.

Acquario: vi sentirete stretti nella vostra relazione, e vorreste avere più tempo per voi stessi, per la vostra persona e per ciò che amate fare. Non rimandate un eventuale divertimento che potrebbe farvi recuperare.

Pesci: spossati. La stanchezza in accumulo potrebbe non farvi ragionare lucidamente, quindi per questa giornata saranno da evitare decisioni importanti ed investimenti anche piccoli.