Durante la giornata di giovedì 7 novembre ci saranno molti segni dello zodiaco che avranno a che fare con nostalgie, ripensamenti, ma soprattutto con una evidente necessità di pensare a se stessi e a ciò che realmente vogliono dalle proprie relazioni affettive. Sarà il caso dei segni di aria come la Bilancia e l'Acquario, ma anche dello Scorpione e dell'Ariete. A seguire, le previsioni degli astri per la giornata, l'Oroscopo è inerente ai 12 segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete inclini a venire incontro alle esigenze del partner, ma solamente ad alcune condizioni che l'altra persona faticherà ad accettare. Cercate di trovare un punto di accordo, un punto di incontro “a metà strada” in modo da non entrare in conflitto.

Toro: massima concentrazione sul posto di lavoro, non ci sarà niente e nessuno che riuscirà a distrarvi. Ora come ora, possedete ogni cosa nelle vostre mani, quindi sarà necessario agire.

Gemelli: qualche difficoltà sul lavoro a causa di un calo di energie che potrebbe indurvi a fare una pausa più lunga del previsto. Però, non siete affatto dei tipi che si fermano tanto facilmente, quindi troverete il modo di rimanere comunque attivi.

Cancro: tanta passione prevista per questa giornata di giovedì, ma dovrete prestare attenzione a qualcuno che sta innescando un po' di invidia in questo periodo.

Non lasciatevi influenzare dalle malelingue.

Leone: miglioramenti sul fronte amoroso. Sarete ancora più affiatati con il vostro partner e, con l'incremento dell'intesa, potreste anche ritrovare la passione o comunque la tenerezza. L'atmosfera sarà decisamente calorosa.

Vergine: confusi. Vi sentirete smarriti a causa di alcune questioni di stampo finanziario, tanto che potreste procrastinare un progetto importante. Dedicatevi a qualcosa che vi faccia rilassare per poi riprendere il lavoro in mano.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: idee per la coppia. Vi darete da fare per ricreare all'interno del vostro rapporto un'atmosfera da inizio relazione, capace di lasciarvi alle spalle gli ultimi dubbi e malumori. In miglioramento anche le amicizie.

Scorpione: la solitudine di qualche ora, in questa giornata, vi aiuterà a rimettere in ordine le idee e ad essere un po' meno giù di corda rispetto al resto della settimana.

Continuate su questa linea e ritroverete il buonumore.

Sagittario: ci saranno pochissimi punti di incontro con il vostro partner, e i tentativi di approccio potrebbero finire in modo diverso da quello che vi state aspettando. Prendersi del tempo e concederne al partner potrebbe essere una soluzione.

Capricorno: insofferenti. Qualche momento di irritazione vi farà sembrare la vostra situazione familiare più grave di quella che è in realtà.

Dedicarvi al lavoro vi aiuterà anche a superare questo momento difficile.

Acquario: vi converrà pensare alle vostre relazioni, affettive o amorose che siano, per farle evolvere oppure per troncarle. Starà a voi decidere cosa fare, ma fatelo pensandoci con coscienza.

Pesci: guadagni. Il vostro lavoro sortirà gli effetti sperati e nel giro di pochissimo tempo potreste ricevere un'importante remunerazione di carattere finanziario. Attenzione a non essere troppo “spendaccioni”.