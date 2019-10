Nel 2019 la festa di Halloween in Toscana sarà festeggiata con un numero crescente di eventi e di appuntamenti tematici. Chiaramente, le manifestazioni dedicate ai bambini e alle famiglie si svolgeranno in orario pomeridiano o nell'immediato dopocena, mentre i party, le serate disco e i ritrovi nei club si svolgeranno dall'ora di cena in poi. Quello che è certo è che quest'anno la ricorrenza sarà festeggiata in tutte le province toscane e quindi, a partire dal pomeriggio del 31 ottobre, aspettiamoci di trovare per la strada streghe, vampiri, mummie e zombie.

Eventi, party e feste di Halloween in Toscana

Da ormai molti anni uno dei principali eventi di Halloween della Toscana è la manifestazione Halloween Celebration a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca.

Quest'anno la kermesse si svolgerà a partire da sabato 26 ottobre con La Notte Nera e continuerà nei giorni successivi con significativi appuntamenti quali il Festival Internazionale della Non Vita, il Passaggio del Terrore, le Zombiadi, feste in maschera, giochi ed esibizioni musicali.

Altre feste di Halloween in provincia di Lucca sono poi Montecharloween e Halloween Party 3.0 a Gallicano. L'evento del comune di Montecarlo quest'anno viene organizzato per la dodicesima volta e si svolgerà dalle 19:00 alle 24:00; la festa di Gallicano, invece, inizierà a metà pomeriggio, ha in programma una gustosa cena e proseguirà nel dopocena con animazioni per bambini.

Come succede per il Carnevale, un'altra provincia toscana che si dà molto da fare quando ci sono da organizzare feste in maschera ed eventi fantasiosi è la provincia di Pisa.

I principali appuntamenti pisani per la notte più paurosa dell'anno sono Vico Halloween a Vicopisano, manifestazione per bambini in agenda da metà pomeriggio in poi nel centro storico del paese, Vicoli del Terrore a Lorenzana, in programma dall'ora dell'aperitivo con balli, street food e allestimenti tematici, ed Halloween per grandi e piccini a Molino d’Egola, nel comune di San Miniato.

Da Pisa a Livorno la distanza è breve e in terra labronica degli appuntamenti molto interessanti per la giornata del 31 ottobre sono RosignanoHogwarts a Rosignano Marittimo, evento in stile Harry Potter con tanto di Quidditch e Caccia al Tesoro, la tradizionale Notte Oscura a Piombino, con balli, spettacoli e musica e l'Halloween Party a Quercianella, in cartellone nell'ultimo quarto di giornata.

In provincia di Grosseto meritano una doverosa menzione La Notte delle Streghe a Montemerano, che rappresenta sia una festa di Halloween che uno degli eventi per il 1° novembre in Toscana, Happy Halloween a Massa Marittima, in programma dalle 17:00 alle 24:00, e la Festa di Halloween a Pitigliano in cartellone dalla metà pomeriggio del 31 ottobre nell'accogliente location del Teatro Salvini.

Nel territorio di Prato saranno sarà possibile cogliere l'Invito alla Villa Stregata ad Artimino, sarà possibile partecipare all'Halloween’n’beer a Cantagallo o alla divertente Festa di Halloween a Montemurlo; in provincia di Arezzo, infine, spiccano gli eventi tematici organizzati dai locali Nirvana e W.I.P. a Terranuova Bracciolini e La Notte del Terrore a Badia Agnano, tra Valdarno e Valdambra.

Eventi di Halloween 2019 a Firenze

Non solo feste, party e ritrovi: un'idea molto originale per trascorrere la sera del 31 ottobre potrebbe essere quella di prendere parte alla Firenze Halloween Run.

Come lascia facilmente intendere il nome, l'evento consiste in un appuntamento podistico che partirà alle ore 20:00 dal Parco delle Cascine, nei pressi della Piscina Le Pavoniere; per partecipare è possibile scegliere tra due percorsi: un tracciato per i più allenati e un tracciato per famiglie.

Tra gli eventi in programma per Halloween in provincia di Firenze c’è poi LastrHalloween, la manifestazione di Halloween del comune di Lastra a Signa che continuerà anche per tutto il weekend di Ognissanti.