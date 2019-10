Parte una nuova settimana, la seconda del mese di ottobre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 7 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere momenti maggiormente critici in amore. Per i Pesci c'è la necessità di recuperare, ma le stelle sono dalla vostra parte.

Ariete: in amore giornata interessante, anche se Venere è ancora in opposizione, questo non significa che le cose non vanno come vorreste.

Nel lavoro proposte bloccate, tutto riparte il prossimo mese.

Toro: per i sentimenti attenzione alla Luna dissonante, potrebbero esserci tensioni nelle prossime ore. Nel lavoro, se avete un'attività indipendente sarebbe il caso di confermare un accordo entro la fine di questo mese.

Gemelli: a livello amoroso, se un amore ha vissuto qualche problema, bisogna ripartire. Nel lavoro occhio alle finanze, ci sono troppi impegni presi nel passato che vanno gestiti.

Cancro: in amore l'unico lato debole di questa giornata è legata al fatto che sembrate critici nei confronti di tutti. A livello lavorativo dovete cambiare qualcosa. Ci saranno piccoli o grandi contrasti con una persona che non è dalla vostra parte.

Leone: per i sentimenti giornata non esaltante, potrebbero esserci disagi e discussioni. Nel lavoro siete in attesa di un recupero, di una notizia che non arriva.

Vergine: a livello sentimentale non dovete perdere tempo con persone che non stanno dalla vostra parte. Nel lavoro è un momento importante per tutto, anche per fare progetti a lunga scadenza.

Previsioni e oroscopo del 7 ottobre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore giornata che porta maggiore voglia di mettersi in gioco. A livello lavorativo non esagerate nelle dispute. Ci vuole un po' di coraggio nell'affrontare un problema.

Nervosismo che non fa bene al fisico.

Scorpione: a livello amoroso giornata sottotono. Coloro che vogliono vivere una bella storia dovrebbero iniziare a farsi valere. Nel lavoro giornata sottotono, ma nulla di grave.

Sagittario: per i sentimenti Luna in ottimo aspetto. Sentirete di vivere maggiori emozioni oggi. A livello lavorativo si può vincere una sfida, a voi le nuove avventure piacciono.

Capricorno: a livello sentimentale momento importante per chiarire una storia, potrete farlo in maniera efficace.

Nel lavoro giornata utile per fare chiarezza, ma portate prudenza.

Acquario: per i sentimenti, se provate qualcosa per una persona potrebbe essere qualcosa di temporaneo. I rapporti sono da coltivare con attenzione. A livello lavorativo oggi sarà possibile vivere qualcosa di interessante.

Pesci: in amore le coppie stabili possono avere qualcosa in più, anche chi si è separato da poco trova maggiori possibilità.

Nel lavoro vi sembra di fare molti ed ottenere poco, non siate pessimisti perché le stelle sono dalla vostra parte.