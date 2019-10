Metà della seconda settimana del mese di ottobre 2019 è passata. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 17 ottobre 2019 per tutti e dodici i segni zodiacali. Per i nati sotto il segno del Toro, Venere in opposizione che crea alcune polemiche nelle coppie. Per il Capricorno rallentamenti nel lavoro.

Oroscopo giovedì 17 ottobre: previsioni per i primi sei segni

Ariete: in amore situazione che resta attiva, ma ci sono ancora piccole tensioni da superare.

Cautela nelle coppie che hanno avuto problemi nel passato. Nel lavoro dovete cercare di fare tutto con molta calma, altrimenti si rischia di sbagliare.

Toro: per i sentimenti Venere in opposizione limita il vostro raggio di azione. Se avete discusso ultimamente ora potrete fare pace. Nel lavoro, chi ha un'attività in proprio prenderà decisioni importanti.

Gemelli: a livello amoroso Luna nel segno che porta emozioni.

Nel lavoro c'è aria di cambiamenti, iniziate a valutare nuovi progetti.

Cancro: in amore non manca la forza, attenzione solo se vivete due storie parallele. A livello lavorativo maggiori opportunità di rivincita, potreste ottenere buoni risultati. Energia per il fisico.

Leone: in amore recupero effettivo che partirà a novembre, in questi giorni vi sentite un po' sottotono. Nel lavoro fate le vostre richieste, ma attenzione ai rapporti con una persona dello Scorpione o Acquario.

Vergine: per i sentimenti c'è un po' di agitazione, non prendete tutto troppo di petto, aspettate e valutate. A livello lavorativo potrete contare sull'aiuto di collaboratori per portare avanti un progetto.

Previsioni e oroscopo del 17 ottobre 2019: la giornata dei segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale Luna favorevole, in questo momento si potrà portare nuovi cambiamenti importanti. Nel lavoro ci sono ancora molte questioni da risolvere. Attenzione al fine settimana in arrivo.

Scorpione: in amore state cercando di ritrovare tranquillità da tempo, ma al momento non è facile. Venere nel segno comunque aiuta i rapporti con una persona.

Nel lavoro attenzione alle tensioni che potrebbero nascere in questo giornata, evitate di discutere di questioni futili.

Sagittario: a livello amoroso agite con prudenza in questa giornata, Luna in opposizione che potrà portare tensioni fino in serata. A livello lavorativo attenzione alle parole di troppo che potrebbero portare qualche problema in più.

Capricorno: in amore bella la giornata per puntare a qualche novità in una storia.

Nel lavoro attenzione ad alcune trattative che vanno al rallentatore, siate più cauti nei rapporti con soci e collaboratori.

Acquario: a livello sentimentale prima della fine del mese sarà difficile vedere chiaro le relazioni d'amore. A livello lavorativo potrebbero cambiare alcuni accordi e contratti, probabilmente c'è stata anche una pausa o un blocco.

Pesci: in amore giornata frenetica, forse non così semplice da gestire.

Meglio aspettare domani. Nel lavoro, se dovete fare una scelta pensate bene prima di agite o rimandate al massimo tutto domani.