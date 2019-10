Siamo ormai nel pieno di questo secondo mese autunnale, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore e l'affinità tra i 12 segni per questa seconda metà di ottobre. Tra Vergine e Toro ci sarà una ritrovata affinità.

L'oroscopo dell'amore e dell'affinità tra i segni dal 15 al 31 ottobre

Ariete: durante la seconda metà di ottobre il segno potrà vivere con maggior serenità i sentimenti.

Le prime giornate del mese non sono state positive in tal senso e non sono mancate agitazioni e discussioni, ora sarà possibile risolvere le problematiche e pensare con ottimismo al futuro. Particolarmente fortunati si riveleranno i rapporti con il Sagittario e il Leone, questi segni oltre a portare sicurezza e stabilità nella vostra vita, sono anche i favoriti dalle stelle per parlare di progetti futuri.

Contrasti con Acquario e Scorpione.

Toro: il mese di ottobre è iniziato con delle difficoltà per quanto riguarda la sfera sentimentale a causa di Venere in opposizione. Durante la seconda metà del mese sarà possibile tirare un sospiro di sollievo, anche se non tutti i nodi verranno al pettine. Gli astri lasciano presagire delle giornate particolarmente sottotono, in cui non mancheranno i contrasti, soprattutto con Acquario e Capricorno.

Chi invece vive una relazione stabile che va avanti da tempo, magari con uno Scorpione o un Pesci potrebbe ricevere una particolare sorpresa.

Gemelli: questo è un momento vantaggioso per il segno, che può fare affidamento anche su Marte in buon aspetto. Le prossime giornate regaleranno belle emozioni per quanto riguarda i sentimenti, chi vive in coppia potrebbe iniziare a parlare di progetti futuri, come il matrimonio o la convivenza, mentre i single potrebbe fare incontri molto interessanti.

Una particolare alchimia potrebbe nascere con qualcuno nato sotto il segno del Leone.

Cancro: queste ultime due settimane del mese porteranno maggior stabilità e serenità alla vita sentimentale del segno. Ovviamente non tutti i problemi verranno magicamente risolti, ma sarete bravi ad affrontarli evitando il più possibile scontri accessi e discussioni colorite. Ci sarà un buon recupero durante queste giornate, la vicinanza di uno Scorpione potrebbe darvi la forza e la spensieratezza di cui avete bisogno.

Alti e bassi con qualcuno dei Gemelli.

Leone: questo segno sta vivendo una situazione di grande conflitto e indecisione, soprattutto se da tempo vive una relazione instabile, in cui i conflitti superano di gran lunga le giornate di tranquillità. Durante questa seconda metà di ottobre prenderete una decisione importante per i sentimenti, in alcuni casi costerà fatica, ma è esattamente ciò di cui avete bisogno.

Belle emozioni con Leone e Sagittario, contrasti con la Vergine.

Vergine: è un mese positivo per il segno, che finalmente può beneficiare di un’atmosfera distesa e serena anche in amore. Ottobre è un mese vantaggioso, in cui nasceranno nuovi progetti e interessanti incontri. Chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una separazione può trovare in una persona del Toro il complice che stava cercando. Attenzione invece alla vicinanza di un Leone, critiche da parte di uno Scorpione.

Bilancia: al contrario delle giornate iniziali del mese, quelle in arrivo regaleranno forti emozioni al segno, per il quale è in atto un bel recupero non solo sentimentale. Non vi farete mancare proprio niente, gli astri lasciano presagire un possibile ritorno di fiamma con qualcuno del Capricorno, attrazione con il Sagittario e progetti futuri con l’Acquario. Non mancheranno però anche i contrasti, attenzione con un Ariete.

Scorpione: con Venere nel segno le giornate dal 15 al 31 ottobre regaleranno forti emozioni in campo sentimentale per i nati sotto questo zodiacale. Vi sentite romantici e passionali, sentite il desiderio di condividere momenti di intimità con il partner e se siete single non vi tirerete indietro davanti alla possibilità di stingere nuovi legami. Un incontro con qualcuno del Leone potrebbe farvi provare emozioni inaspettate, non è detto che da qui possa nascere qualcosa di concreto, ma ne varrà comunque la pena. Scintille con i Pesci.

Sagittario: le prossime giornate si riveleranno positive per il segno e, se durante la prima metà di ottobre non sono mancate le incomprensioni e le discussioni all’interno del rapporto di coppia, vi offriranno l’occasione giusta per riportare serenità e stabilità all’interno della vostra relazione. Eccezione fatta per coloro i quali vivono un rapporto con qualcuno dei Pesci, in tal caso le discussioni potrebbero aumentare. I single alla ricerca di nuovi incontri, potrebbero restare folgorati da un Leone.

Capricorno: con l’inizio della seconda metà del mese arriva per il segno un momento importante per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarà possibile recuperare dopo i contrasti e le indecisioni delle giornate precedenti e ritrovare la serenità. Gli astri lasciano presagire un momento di particolare forza con Scorpione e Toro. Al contrario con i Gemelli le discussioni potrebbero continuare, provate a ristabilire l’equilibrio.

Acquario: non è il momento ideale per parlare di sentimenti, in questo periodo siete molto presi da questioni lavorative e finanziarie, che vi impediscono di concentrarvi sull’amore. Chi ha una relazione con qualcuno del Toro potrebbe prendere una decisione drastica, come interrompere la propria storia. Al contrario emozioni importanti potrebbero affiorare con la vicinanza di un altro Acquario.

Pesci: i nati sotto questo segno zodiacale sono generalmente molto indecisi, non è facile per i Pesci trovare la serenità, i dubbi sono sempre dietro l’angolo. Durante questa seconda metà di ottobre potrete godere del favore degli astri e vivere con serenità e spensieratezza i sentimenti. Legami speciali potrebbero nascere anche chi non avreste mai immagino. Con Vergine e Sagittario potrebbe nascere qualcosa di importante per il futuro, bene i rapporti con il segno del Cancro.