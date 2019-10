L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre si prospetta ricco di forti emozioni per il Sagittario, mentre il Capricorno sarà alle prese con alcune scelte. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in amore ci sarà parecchia agitazione. Attenzione a qualche piccola problematica nella coppia, se avete a che fare con una persona che cambia spesso idea.

In ambito lavorativo avrete parecchio da fare. Tante soddisfazioni in arrivo per chi ha a che fare con il settore delle comunicazioni.

Toro: nell'aria c'è una certa tensione, soprattutto tra lunedì e mercoledì. Chi sta insieme da molto tempo avrà modo di ufficializzare la propria storia d'amore. Alcuni saranno portati a prendere una decisione molto importante per il proprio futuro. In ambito professionale potrete riuscire a cambiare molte cose.

Gemelli: nasceranno nuovi amore in questa settimana dal 21 al 27 ottobre. Riuscirete a vivere ogni relazione con una certa intensità. Le stelle porteranno fortuna a chi dimostrerà di essere volenteroso e pronto a ogni sfida. Chi vuole apportare dai cambiamenti alla propria vita, potrà farlo tranquillamente.

Cancro: chi ha avuto dei problemi nella coppia, ed è riuscito a superarli, potrà finalmente essere maggiormente sereno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In ambito economico avrete alcune questioni da chiarire. Sul lavoro avrete modo di confrontarvi con nuove persone, che potrebbero darvi degli ottimi consigli.

Leone: in ambito sentimentale potrebbe venirsi a creare qualche contrasto. C'è chi non ha ancora superato una delusione, ma ha voluto comunque intraprendere una nuova relazione. Gli sbalzi d'umore non mancheranno e al partner non passeranno inosservati.

Vergine: se volete incontrare nuove persone, la settimana dal 21 al 27 ottobre sarà la più proficua per farlo. Le stelle vi invogliano a essere maggiormente sinceri con le persone che amate. Le vostre giornate saranno per lo più piacevoli.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: grazie a Venere potrete riuscire a risolvere alcune questioni che vi affliggevano in ambito sentimentale. A lavoro la situazione sarà molto positiva: si apriranno nuove strade che non vi aspettavate.

Il vostro nervosismo sarà messo a dura prova in questo periodo.

Scorpione: in queste giornate dovrete saper utilizzare una certa prudenza. Nella coppia potrebbero essere fatti dei programmi importanti per il futuro. Avrete comunque la giusta energia per riuscire a risolvere tutti i problemi che vi circondano. Non trascurate il vostro benessere fisico.

Sagittario: avrete la possibilità di vivere forti emozioni in questa settimana dal 21 al 27 ottobre.

Chi ha una relazione avrà modo di fare diversi progetti, che riguarderanno la casa o un matrimonio. Se avete questioni legali in corso, cercate di affrontarlo nel più breve termine possibile.

Capricorno: chi dovrà fare una scelta in amore vivrà delle giornate piuttosto impegnative. Chi è da solo avrà modo di frequentare persone piacevoli e simpatiche. In ambito professionale questo sarà un periodo molto utile per progettare il futuro. Non trascurate la salute fisica.

Acquario: vi troverete nella condizione di dover fare alcune verifiche in ambito sentimentale. Da tempo nutrite dei sospetti verso il partner che non vi fanno stare tranquilli. Attenzione a qualche spesa eccessiva oppure a questioni familiari da dover risolvere.

Pesci: in amore, la settimana dal 21 al 27 ottobre sarà molto interessante. A livello professionale ci sarà un grande successo, anche se non sarà facile per voi ottenerlo. I lavori part-time andranno meglio, rispetto agli altri. Una grande energia vi accompagnerà in queste giornate.