Una nuova settimana è appena iniziata, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, mercoledì 16. Sarà una giornata movimentata per l'Ariete, che potrebbe trovarsi a discutere, soprattutto con qualcuno nato sotto il segno del Toro e della Bilancia. Per il Capricorno invece si apre un momento positivo, grazie anche alla Luna nel segno, e lo stesso vale per lo Scorpione, che soprattutto in amore può fare affidamento sulla protezione di Venere. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di mercoledì 16 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno 16 ottobre segno per segno

Ariete: quella di domani sarà una giornata piuttosto movimentata per il segno. Sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale, infatti, non mancheranno le discussioni, soprattutto con il segno del Toro e della Bilancia. Cercate di essere cauti e diplomatici, un buon recupero si avrà già dalla giornata di giovedì.

Toro: nonostante la stanchezza accumulata durante le giornate precedenti, la settimana potrebbe concludersi con il raggiungimento di un importante successo personale.

Durante le prossime ore sarà possibile risolvere un imprevisto o una problematica nata in campo lavorativo. Arriva per i sentimenti un momento di maggior stabilità, tuttavia i contrasti non sembrano del tutto chiariti.

Gemelli: chi vive una situazione di instabilità e squilibrio, che riguardi questa l’amore o l’ambito lavorativo, farà bene a risolverla entro l’arrivo di novembre, quando l’opposizione di Giove non farà che aumentare i dissapori.

Il consiglio delle stelle per la giornata di mercoledì 16 ottobre è di pensare meno al lavoro e dedicarsi un po’ di più al partner e alla famiglia, che potrebbero sentirsi un po’ trascurati.

Cancro: con Mercurio e Venere favorevoli sarà una giornata positiva per i sentimenti, ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia e anche i single potranno fare conoscenze interessanti. In ambito lavorativo è un buon momento per chi vuole lanciare un progetto o riprendere un’attività.

Saturno è però dissonante e nessun successo potrà essere raggiunto senza faticare un po’.

Leone: in amore e in ambito lavorativo siete un po’ critici, vorreste che tutti vi dimostrassero quanto sono solidali e disponibili nei vostri confronti. Ovviamente questo potrebbe creare accesi conflitti, soprattutto in amore. Siate cauti, se necessario concedetevi qualche momento di solitudine per ritrovare la serenità e riordinare le idee.

Vergine: la terza settimana di ottobre è iniziata in modo molto positivo e la giornata di domani potrebbe offrirvi l’occasione che stavate cercando per avanzare una proposta o lanciare un’attività. Anche in amore sarete avvantaggiati e gli incontri sono favoriti. Se avete questioni in sospeso sarà bene occuparsene durante questa giornata, le prossime potrebbero rivelarsi un tantino sottotono.

Bilancia: durante la giornata di mercoledì 16 ottobre potreste risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici, soprattutto a gambe e schiena.

Il consiglio degli astri per questa giornata è di prendersi un momento di riposo, staccate la spina dagli impegni quotidiani e rimandateli a giovedì. Alti e bassi in amore.

Scorpione: sarà una giornata positiva per il segno, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo, che l’amore, dove può fare affidamento sulla protezione di Venere. Al contrario chi durante le giornate precedenti ha risentito di un calo fisico, farà bene a restare a riposo e prendersi cura della propria salute. Un recupero è previsto degli astri già a partire dalle prossime giornate.

Sagittario: è un buon momento per il segno, che in ambito sentimentale ha potuto ristabilire la serenità e l’equilibrio, mentre sul lavoro si prepara a conseguire importanti successi. Questa giornata si rivelerà vantaggiosa per quanto riguarda gli affari e le trattative. Durante la sera, tuttavia, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie.

Capricorno: la Luna nel segno vi conferisce una grande energia durante questa giornata, ma anche e soprattutto la voglia di suggellare alcuni rapporti importanti, magari con il matrimonio o una convivenza. Quella di mercoledì 16 ottobre sarà la giornata ideale per confessare i propri sentimenti alla persona amata, ma anche per farsi avanti all’interno della sfera professionale. Dunque non vi resta che sfruttare al massimo questo quadro astrale positivo.

Acquario: durante queste giornate siete totalmente concentrati nella risoluzione di alcune problematiche nate precedentemente all’interno della sfera sentimentale. Dunque questo vi allontana dall’amore, rendendovi distratti e distaccati. Dei contrasti potrebbero nascere con il partner e in famiglia, siate cauti.

Pesci: chi di recente è rimasto scottato da una delusione di tipo sentimentale adesso ha difficoltà ad abbandonarsi all’amore. Il consiglio degli astri però è quello di cercare un nuovo inizio, durante le prossime giornate infatti potrebbero nascere incontri veramente interessanti. È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, anche se i successi desiderati si otterranno soltanto con l’avvicinarsi della fine dell’anno.