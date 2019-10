Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche con i dettagli su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci per questo giovedì 10 ottobre 2019.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Ariete: in amore giornata che vi vedrà pensierosi, dovete cercare di gestirla con prudenza. Nel lavoro in questo periodo potreste dover fare cose che non vi piacciono.

Toro: per i sentimenti se una persona non è d'accordo con voi potreste sentirvi contrariati, ci vuole prudenza. Nel lavoro potrete fare una scelta importante in vista del futuro. Novità in arrivo.

Gemelli: a livello amoroso queste sono giornate particolari, non è facile concentrarsi in questo momento. Nel lavoro guardatevi un po' attorno, Giove è ancora opposto ma non mancano comunque le possibilità di azione.

Cancro: in amore Venere torna favorevole e può portare una riappacificazione. A livello lavorativo potreste ricevere una buona notizia o una conferma, avere anche una rivelazione speciale.

Leone: a livello sentimentale situazione astrologica un po' caotica che mette a rischio alcune storie. Nel lavoro meglio non investire troppo, non fate progetti che poi non riuscireste a controllare.

Vergine: per i sentimenti Luna in opposizione che porta alcune tensioni da superare.

Nel lavoro novità, tuttavia questo giovedì sarà meglio pazientare, specie se vedete che qualcosa non va.

Bilancia: a livello amoroso c'è da chiarire qualcosa. È importante in questo momento tenere viva una storia e riavvicinarsi ad una persona. A livello lavorativo siete un po' sotto pressione. È normale in questi giorni cercare soluzioni ma al momento non è facile.

Scorpione: in amore le prossime due settimane riporteranno in primo piano una storia visto che Venere ha un transito di importante nel segno.

Nel lavoro dovete andare avanti. Un'occasione importante non mancherà.

Sagittario: per i sentimenti giornata sottotono. Se in alcuni rapporti non c'è chiarezza sarà bene evitare tensioni. Nel lavoro è probabile che qualcuno in questi giorni decida di organizzarsi in vista di novembre. Non mancheranno le opportunità.

Capricorno: a livello sentimentale in questi giorni l'amore diventa più passionale.

I nuovi incontri sono favoriti. Nel lavoro il confronto con gli altri è importante.

Acquario: a livello amoroso le coppie che hanno discusso dovrebbero evitare ulteriori complicazioni sino alla fine del mese. A livello lavorativo i progetti che partono ora sono promettenti.

Pesci: amore favorevole in questa giornata, non esitate a trascorrere del tempo la con la persona amata. Nel lavoro alcune situazioni andrebbero chiarite.

Avete timore di non farcela, ma questo è normale perché state vivendo una fase molto emotiva.