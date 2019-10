L'Oroscopo del weekend è ricco di emozioni e sensazioni nuove tutte da assaporare attimo dopo attimo. Una Luna molto sensibile e facilmente suggestionabile prenderà posizione in Pesci nelle giornate di venerdì e sabato, garantendo intuizione e romanticismo anche a Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione. Domenica poi l'astro d'argento si trasferirà in Ariete, sprigionando influssi intensi e competitivi nelle previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo del weekend

Ariete: domenica Luna entrerà nel segno e renderà questa giornata molto dinamica e vitale. Carichi di energia, potrete sfruttare al meglio le influenze del satellite notturno, contando su uno spirito d'iniziativa che farà concretizzare i sogni.

Toro: insofferenti ai legami amorosi a causa di un'opposizione Urano-Venere, aprirete gli orizzonti a un cambiamento originale e molto trasgressivo.

Esprimete liberamente questa inquietudine che potrebbe essere benefica per rivoluzionare al meglio alcune sfere vitali.

Gemelli: ad inizio weekend Luna remerà contro poiché in quadratura, sprigionando una suscettibilità che fa perdere quasi il raziocinio. Per fortuna Sole veglierà per tutto il fine settimana sul vostro io, sottolineando le opportunità amorose corrette.

Cancro: allontanate alcune suggestioni derivanti dal passato e apritevi al presente e a questo weekend che anche se molto sensibile dal punto di vista emotivo, prometterà bene per gli affetti.

Forse dovreste avviare un percorso evolutivo volto alla riflessione della interiorità, trovando così lo slancio giusto per mettere in pratica i sogni tenuti nel cassetto.

Leone: impazienti e anche un tantino capricciosi nei confronti delle emozioni soprattutto domenica, tuttavia non mancherà l'entusiasmo per progredire in amore con spirito vitale e dinamico. Marte e Sole dalla Bilancia sproneranno all'azione, quindi non tergiversate e andate verso la meta stabilita.

Vergine: troppo sensibili e insofferenti in questo weekend che vedrà una Luna avversa venerdì e sabato, potreste assorbire le emozioni altrui come una spugna, caricandovi così di energie negative. Attenzione quindi e confidate sull'influsso intuitivo e romantico di Venere e Mercurio in Scorpione.

Previsioni astrali

Bilancia: buone e dinamiche le sensazioni in questo weekend. Una Luna avversa nella giornata di domenica tuttavia potrebbe provocare un calo di energia e rendere i sentimenti un po' indecisi.

Alcune iniziative spinte da un'eccessiva fretta potrebbero portare risultati controproducenti per l'amore.

Scorpione: una Luna molto limpida poiché posizionata in Pesci si rispecchia nel mistero e acuisce un magnetismo unico soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. Sentirete forte il bisogno di vivere le relazioni amorose in profondità, condividendo tutto e rendendo le emozioni molto intense.

Sagittario: puntate tutto sulla giornata di domenica che vedrà una Luna molto ambiziosa in trigono favorevole. Insofferenti alla solita routine, seguirete un istinto entusiasmante in grado di procurare emozioni intense.

Capricorno: una maggiore partecipazione emotiva viene incoraggiata da Luna in Pesci che insieme a Plutone nel segno, moltiplicherà le emozioni all'ennesima potenza. Molto empatici nei confronti degli altri, scaverete in profondità per capire le intenzioni di chi vi sta vicino.

Acquario: Venere in quadratura non sarà nella posizione migliore per l'amore e un atteggiamento altalenate prima farà desiderare di avere qualcuno vicino, poi spronerà a vivere la propria libertà con appagamento. Consiglio: godetevi l'attimo fuggente.

Pesci: Luna nel segno nelle giornate di venerdì e sabato renderà gli affetti molto intuitivi e un atteggiamento sognatore sarà anche il risultato degli influssi nettuniani che avvieranno un romanticismo senza precedenti. Domenica l'astro d'argento passerà in Ariete, ma potrete comunque percepire i sentimenti nascosti con audacia.