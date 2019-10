Prosegue la settimana per i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di martedì 22 ottobre 2019? Di seguito, gli astri e le stelle con riferimenti su amore, salute e lavoro da Ariete a Pesci.

Ariete: in questa giornata non è il caso di sottovalutare le emozioni che vivrete. Con la Luna favorevole sarà una buona giornata per i sentimenti. Nel lavoro vi sentite sotto pressione.

Toro: in questa giornata vivrete un recupero psicofisico particolarmente notevole. Nel lavoro riuscirete invece a gestire le situazioni più difficili e vi sentirete forti. Per quel che riguarda il lato sentimentale, chi ha vissuto una crisi ora deve fare attenzione alle complicazioni.

Gemelli: Oroscopo importante a livello sentimentale, soprattutto per le coppie che di recente hanno vissuto delle difficoltà.

Nel lavoro, con buona volontà riuscirete a migliorare i progetti iniziati.

Cancro: giornata che parte con più forza e vitalità per il segno. Nel lavoro Saturno continua ad essere opposto ed è possibile che nascano dei dubbi. Nei sentimenti, è possibile che cambiate idea su alcune situazioni che prima non avevate preso in considerazione.

Leone: se ci sono state delle questioni, queste andranno chiarite.

Sono in arrivo delle soluzioni, ma non sarà semplice gestire le situazioni. Nel lavoro siate cauti.

Vergine: vi sentite particolarmente stanchi. In campo lavorativo otterrete però di riscontri. In amore, se una relazione non funziona è il momento di guardare oltre. L'oroscopo è importante per i sentimenti, perché riuscirete a comprendere ciò che desiderate.

Astrologia del giorno per tutti i segni dello zodiaco

Bilancia: nel lavoro è possibile che ci siano dei ritardi, Saturno è dissonante.

In amore potrete chiarire dei malintesi, non mancherà una buona energia.

Scorpione: evitate di stancarvi troppo, potreste risentirne a livello psicofisico. Nel lavoro le stelle sono agitate, sarà difficile portare a termine alcuni compiti. In amore ci saranno delle discussioni da affrontare.

Sagittario: periodi di fortuna a livello sentimentale, le incomprensioni potranno essere superate. Nel lavoro vi sentite particolarmente forti e costruttivi.

Capricorno: per tutti i nati sotto questo particolare segno, questa giornata dovrà essere vissuta con calma. In amore sentite la necessità di confidarvi. Per quel che riguarda il settore lavorativo le stelle sono vantaggiose.

Acquario: giornata migliore rispetto alle precedenti. In amore è possibile però che nascano dei dubbi. In campo lavorativo ci sono molte cose da fare e da organizzare, con Urano dissonante potrebbe non essere semplice.

Pesci: giornata di discussioni sentimentali. Nel lavoro la giornata invece sarà interessante, anche se potreste avvertire particolarmente la stanchezza.