La quarta settimana del mese di ottobre ha inizio. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali? Di seguito, le stelle su amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci per il periodo compreso tra lunedì 21 e domenica 27 ottobre. I Gemelli avranno un ottimo recupero.

Ariete: è possibile vivere un periodo di recupero in questa conclusione del mese. Con Venere che torna favorevole potrete vivere dei buoni momenti sentimentali e non mancheranno delle nuove opportunità.

Nel lavoro è necessaria una revisione per quel che riguarda i progetti iniziati da poco tempo.

Toro: con Venere in opposizione non mancheranno disagi in campo sentimentale. Chi da poco ha vissuto una crisi, fatica a riprendersi. I single potrebbero però fare degli incontri. Nel lavoro sono in arrivo delle buone conferme.

Gemelli: periodo di recupero a livello lavorativo, molte sono le cose che cambiano in vostro favore.

È possibile che dobbiate affrontare una sfida, ma potrete vincerla. In amore riuscirete a superare le tensioni dell'ultimo periodo e quindi a recuperare anche il vostro rapporto di coppia.

Cancro: settimana importante a livello lavorativo, non mancheranno delle belle proposte. In campo sentimentale, è possibile fare degli incontri interessanti, soprattutto nella parte centrale del periodo, quando Venere sarà favorevole ed il sole attivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: cercate di tenere sotto controllo l'aspetto economico, potreste infatti vivere dei momenti di difficoltà con il partner a causa di alcune mancanze. Nel lavoro impegnatevi al massimo, senza però incorrere in rischi.

Vergine: in queste giornate potrete recuperare in campo amoroso, le coppie che stanno insieme da tempo possono fare anche dei progetti interessanti. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti, che proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Astrologia della settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia: con Giove in ottimo aspetto evitate di sottovalutare le opportunità che giungeranno in campo professionale. In amore, è possibile che nascano delle discussioni e non sarà semplice chiarire con il partner.

Scorpione: in campo professionale sentite l'esigenza di un nuovo equilibrio, ma faticate a trovarlo. In quest'ultima settimana del mese di ottobre è possibile che otteniate un maggior riscontro economico.

In amore, con Venere nel segno, se avete vissuto dei momenti di difficoltà, siete pronti a guardare oltre. Cercate dunque di non essere diffidenti.

Sagittario: situazione favorevole in campo sentimentale, soprattutto per i cuori solitari. Siate prudenti se invece vivete una relazione complessa. In campo lavorativo ci sarà una buona ripresa, le stelle sono dalla vostra parte. Sono in arrivo anche delle conferme, soprattutto per chi lavora da poco tempo.

Capricorno: ci sono dei problemi da risolvere all'interno delle coppie, soprattutto per chi sta insieme da diverso tempo. Con il concludersi della settimana è possibile che nascano delle tensioni. In campo lavorativo la situazione migliora, dopo alcune difficoltà vissute nelle ultime settimane.

Acquario: vi sentite particolarmente agitati in campo amoroso perché dovete ancora risolvere dei problemi, anche se il vostro rapporto di coppia è forte. Nel lavoro le stelle sono complicate, soprattutto per quel che riguarda il ritorno economico.

Pesci: a livello professionale non mancano delle difficoltà, dettate anche dall'ambito burocratico. Per quel che riguarda l'amore, i single potrebbero vivere delle opportunità, ciò che conta è che riusciate a mettervi in gioco. La settimana parte sottotono, ma migliora con il concludersi del periodo.