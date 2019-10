Una Luna coraggiosa in Leone sprona a fare sempre di più nell'Oroscopo di martedì. L'astro d'argento infonde una nuova determinazione, garantendo una marcia in più anche a Sagittario, Ariete, Gemelli e Bilancia. Anche la sfera lavorativa viene illuminata da questa carica entusiasmante e una grinta consapevole indirizzerà le azioni verso la meta prestabilita. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di martedì

Ariete: l'influenza lunare mitiga un Marte in opposizione che sprigiona un atteggiamento incostante e aggressivo. Anche Sole in opposizione rende la vitalità fiacca, in compenso però l'astro d'argento garantisce una nuova energia benefica per tutte le sfere vitali, anche se sarà un po' snob e molto orgogliosa.

Toro: alcune noie sentimentali sono inevitabili con la sfera Venere-Luna in quadratura che provoca anche una certa incompatibilità in coppia.

In campo lavorativo attenzione a non trascurare gli impegni presenti perché proiettati troppo verso il futuro.

Gemelli: spavaldi e molto sicuri di voi grazie all'influenza del satellite notturno, sarete generosi e appassionati nei confronti della persona amata, anche se la vanità sarà un punto debole e sarete sempre alla ricerca di complimenti. Buono il lavoro anche se alcuni interrogativi sono rimasti in sospeso, forse perché le risposte richiedono ancora maggior impegno per essere concretizzate.

Cancro: un nuovo coraggio in amore viene garantito dalla vicinanza di una Luna molto ambiziosa che apre il proprio orizzonte a nuovi progetti futuri, lasciando dietro alcuni ricordi passati. In campo lavorativo tenderete all'isolamento mancando di adattabilità nei confronti dei colleghi.

Leone: Luna nel segno punta tutti i riflettori sulla personalità e starete al centro dell'attenzione. Una carica irresistibile sarà benefica per l'amore e in campo lavorativo un atteggiamento ambizioso si concretizzerà in azioni coraggiose che procureranno successo.

Vergine: molto aperti a vivere i rapporti affettivi, sentirete la vicinanza marziana e solare che sprigiona una forte attrazione per una persona in particolare. In campo lavorativo, buono l'impegno per incrementare i guadagni, Mercurio sarà complice nell'aprirvi alla condivisione di alcune idee fortunate.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: nuove sensazioni riempiono il cuore ma anche la mente.

Vivaci e disposti a tutto pur di concretizzare i progetti amorosi, cercherete relazioni in cui manifestare tutta la passione che provate, approfondendo sensazioni mai sentite prima. In ambito lavorativo, attenzione a non essere troppo impulsivi giungendo a conclusioni affrettate.

Scorpione: il mistero fa parte del segno e avvolgerà l'amore come in un manto, quasi tentando la persona amata ad andare a fondo, entrando nella realtà dei sentimenti.

Il lavoro quotidiano terrà conto di una nuova energia conferita da Mercurio in transito che approfondisce tutte le cose a 360°.

Sagittario: Luna forma uno splendido trigono con Giove e la determinazione di certo non mancherà per portare avanti alcuni progetti lavorativi con successo. In amore, eviterete le situazioni ambigue e un nuovo entusiasmo sarà molto contagioso.

Capricorno: sicuri delle proprie capacità, andrete a fondo nelle situazioni e porterete avanti le idee con determinazione. L'amore superficiale non basterà a soddisfare le esigenze, avrete bisogno di una storia profonda e stabile.

Acquario: attenzione a miscelare bene l'influsso lunare in quadratura che sprigiona quasi delle tempeste emotive difficili da contenere. Molto orgogliosi, esigerete chiarezza dal partner per mettere in ordine alcune sfere della propria vita.

Pesci: sono previste piccanti avventure per i single e le coppie consolidate potranno contare su una Venere in posizione favorevole per l'amore. Molto vivaci dal punto di vista lavorativo, potrete contare su una prontezza di riflessi davvero speciale.