Il mese di settembre è ormai alle spalle e gli strascichi che alcuni segni zodiacali stanno ancora portando saranno cancellati da ottobre. L'Oroscopo del primo weekend di questo mese vede particolarmente fortunati segni come quello del Toro e quello dei Pesci, particolarmente produttivi nell'ambito lavorativo ed in quello sentimentale. I nati nel segno dell'Acquario dimostreranno di essere particolarmente gelosi nei confronti del partner e verso gli oggetti acquistati da poco.

Tre giorni pieni di colpi di scena per molti che si ritroveranno a dover modificare senza alcun preavviso i propri piani. Nulla per cui crucciarsi, i periodi negativi passano per tutti.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Le predizioni del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - le discussioni sono sempre dietro l'angolo ed il segno dell'Ariete potrebbe stancarsi di questa fastidiosa situazione.

Le energie non mancano certo e la voglia di fare è così tanta che chi sta intorno a questo segno se ne renderà conto anche nelle piccole cose. Meglio riposare qualche attimo, giusto per non strafare troppo.

Toro - finalmente le situazioni spinose potranno essere risolte. Chi ha dovuto dire addio ad una persona cara potrà tirare solo adesso un sospiro di sollievo e chi ha affrontato l'allontanamento del partner potrà darsi nuovamente da fare per riconquistarlo.

In compenso, molto produttivo sul piano lavorativo.

Gemelli - oroscopo completamente positivo per i Gemelli. Tutto funziona alla grande ed il lavoro procede a gonfie vele e senza intoppi. Meglio ancora se si è in grado di portare alla propria attenzione i segnali esterni: l'universo sta cercando di comunicare qualcosa.

Cancro - sia il segno del Cancro che quello del Leone si troveranno ad affrontare discussioni legate al mondo del lavoro.

Sfortunatamente, il Cancro non è così fortunato in questa fase e dovrà sostenere controversie anche durante il fine settimana in arrivo.

Leone - le discussioni non sono mancate di certo in questa settimana, soprattutto al lavoro ed in famiglia. Con l'arrivo del weekend la situazione sembra migliorare. Gli animi inizieranno a calmarsi e la serenità tornerà senza troppi intoppi.

Vergine - fortuna in vista per il segno della Vergine.

Coloro che si trovano all'interno di una relazione stabile potrebbero finalmente decidere di compiere il grande passo mentre chi è ancora single potrà preparasi ad accogliere qualcuno nella propria vita.

Oroscopo dal 4 al 6 ottobre, da Bilancia a Pesci

Bilancia - fine settimana con i fiocchi, nonostante qualche piccolo momento sottotono e qualche leggero stato di malessere. Tra venerdì e domenica si potrà assaporare quella vitalità fuori dal comune e, chissà, ricevere qualche sorpresa dal proprio partner.

Scorpione - produttività e serenità in arrivo per lo Scorpione. Le giornate sopracitate faranno riavvicinare una persona cara con la quale si erano interrotti i rapporti da tempo. Attenzione a non strafare e, soprattutto, a non accusare chi si ha di fronte: la colpa, molto spesso, è reciproca.

Sagittario - le giornate risulteranno essere produttive solo se lo si vorrà. L'oroscopo di questi giorni, quindi, consiglia al Sagittario di abbandonare la comoda sedia a cui si è abituati per darsi realmente da fare sia sul lavoro che sul piano sociale.

Capricorno - nervosismo e stress, soprattutto in questo weekend, la faranno da padroni. Sembra essere necessario allontanarsi da tutti per qualche istante e dedicarsi esclusivamente a se stessi risanando la mente e recuperando le energie per il corpo.

Acquario - come già anticipato l'Acquario dovrà fare i conti con una gelosia fuori dal normale. Un sentimento che sarà rivolto non solo al proprio partner, ma anche ad uno o più oggetti acquistati di recente. La possessività potrebbe rovinare alcuni rapporti.

Pesci - giorni pieni di romanticismo e colpi di scena per i nativi. Chi riceve l'influenza di questo particolare segno zodiacale si ritroverà ad affrontare piacevoli giornate in compagnia del proprio partner e, magari, si riuscirà anche ad organizzare una serata romantica con cena a lume di candela.