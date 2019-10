L'Oroscopo di domani venerdì 4 ottobre 2019 mette sotto la lente l'Astrologia del giorno rendendo disponibili le nuove previsioni relative all'ultima giornata lavorativa della corrente settimana. Sotto diretta analisi i primi sei segni dello zodiaco, messi 'sotto torchio' in relazione ai comparti relativi all'amore nonché al lavoro: ovveero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Volendo quindi cominciare a sottolineare quello al 'top' in assoluto, diciamo che la corona relativa al super-fortunato spetta senz'altro al Cancro, nel frangente valutato a cinque stelle e, di conseguenza, al primo posto in classifica stelline (provvisoria).

Non altrettanto bene si pronostica il periodo per quelli dell'Ariete, dei Gemelli e del Toro, messi sotto scacco da astri poco affidabili: vediamo cosa dicono in merito le previsioni zodiacali del 4 ottobre andando ad analizzare uno ad uno i segni interessati.

Classifica stelline 4 ottobre 2019

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. Questo venerdì 4 ottobre ci sarà l'influenza della Luna in Sagittario fino alle ore 19:42, poi passerà in Capricorno; il Sole e Venere ancora stabili in Bilancia assisteranno proprio questo 4 ottobre all'ingresso nel comparto di Marte, pronto ad unirsi al gruppo alle ore 04:22 del primissimo mattino.

Mercurio invece da poco entrato nel segno dello Scorpione ed è già in opposizione ad Urano in Toro. Nulla da segnalare per i pianeti lenti, sempre nelle solite posizioni. Vista tale carta astrologica, ne consegue il risultato seguente espresso dalle analisi impostate sui sei segni dello zodiaco interessanti la prima sestina. A seguire la classifica stelline generata sulla giornata del 4 ottobre 2019:

★★★★★: Cancro;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Ariete, Gemelli;

★★: Toro.

Oroscopo venerdì 4 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti 'sottotono'.

Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana in procinto di arrivare al capolinea, senz'altro potrebbe essere abbastanza pensieroso per tanti di voi Ariete. Amate il relax e tutto ciò che di bello vi circonda e questo ci può stare, però fate attenzione a non distrarvi dalle priorità... Secondo le previsioni per quanto riguarda l'amore, parlando di rapporti di coppia, anche se vi state già dando da fare i vostri tempi stanno andando molto 'a rallentatore', la causa?

Sicuramente ancora qualche pianeta dissonante, fonte di disagio e difficoltà emergenti: fate poco, quel poco siate certi sia fatto come si deve, ok? Single, la vostra vita sentimentale vivrà colpi di scena oppure si presenterà un po' più pensierosa del solito. Imparerete molto di più se andrete in profondità nelle discussioni, ovviamente con la persona interessata. Le stelle del giorno confidano nella buona sorte: potrebbe essere il momento di mostrare come siete veramente.

Nel lavoro, potrebbe giovare quel pizzico di ottimismo in più che spesso manca. Prospettive concrete, specialmente se avete un'attività in proprio: sfruttate eventuali momenti positivi e non pensate troppo ad eventuali incognite, ok?

Toro - Giornata poco piacevole con pochissimi momenti sufficientemente interessanti. I vostri progetti già in corso sono destinati ad andare in porto in molti campi, ma non subito: non siate troppo precipitosi nel voler apportare variazioni agli stessi.

Rimanere con i piedi per terra in questa giornata sarà di certo una scelta azzeccata: cercate di bilanciare gli impegni e nello stesso tempo di non trascurare la famiglia, gli amici e il lavoro. In questo caso l'Astrologia invita a ritagliarsi del tempo anche per il relax. In amore intanto, non molto significativo il periodo soprattutto a causa della mancanza di tempo. In alcuni frangenti potrebbero iniziare piccoli battibecchi potenzialmente in grado di sfociare in forti tensioni con il partner. In qualche caso una persona tenterà di mettervi addosso un po' di buon'umore. In coppia, ci sono stati giorni migliori nella vostra vita, adesso la sfera sentimentale vi chiederà di essere maggiormente considerata e apprezzata. Single, questo finale di settimana fareste meglio ad aspettare prima di iniziare qualcosa di importante! Anche se ultimamente non avete avuto altro che delusioni amorose siate consci del fatto che, nel periodo analizzato, le stelle non saranno dalla vostra parte: per non sbagliare, attendete l'arrivo di giornate migliori, ok? Nel lavoro, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti avviate nelle scorse settimane.

Gemelli - In arrivo un venerdì 4 ottobre quasi certamente 'sottotono' per voi nativi sotto al sensibile segno dei Gemelli. La giornata in questa parte finale della settimana dunque sarà in caduta libera? Ebbene sì, specialmente in campo sentimentale sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere e pensare sul da farsi, ok? In questo frangente da registrare probabili momenti di stanchezza o di confusione causati da astri contrastanti. Pianificate in anticipo eventuali impegni. In amore, il rapporto potrebbe filare ancora meglio. Decidetevi a coltivarlo giorno dopo giorno, valorizzando l’ascolto, l’empatia e l’armonia. Un consiglio: usate la chiave giusta per creare un clima di complicità, abbandonate il naturale riserbo e lasciate fluire le emozioni; ovviamente, mettete dei paletti per difendere eventuali fraintendimenti del partner. Single, attraverserete un momento di calma apparente: non dovrete comunque distrarvi perché 'la fregatura' potrebbe arrivare quando mai ve lo aspettate. La vostra timidezza potrebbe farvi perdere un'occasione irripetibile. Nel lavoro, le vostre mansioni potrebbero rivelarsi un tantino pesanti e poco soddisfacenti. Dovete attendere fino a che non vi sia altro spazio per potervi esprimere. Inizierete dunque dai particolari per creare qualcosa di grande ma dovrete avere molta più pazienza di quella che avete di solito.

Astrologia del giorno 4 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo venerdì sarà perfetto, valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. In relazione alla giornata in analisi le stelle favoriranno l'intuizione e suggeriranno le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate questa occasione per dar vita a progetti a cui aspiravate da tempo. Le previsioni di venerdì per ciò che compete il settore relativo all'amore indicano che saranno sicuramente tempi buoni, per questo sarete più convincenti e affascinanti del solito. Il vostro bisogno d'amare, quindi di manifestare in modo tangibile i vostri veri sentimenti in ambito di coppia, spingerà di conseguenza anche il partner ad essere più affettuoso e disponibile. Lasciatevi andare e approfittate di ogni piccola occasione per godere del rapporto. Single, vi porrete tante domande su un eventuale futuro amoroso, per ora abbastanza incerto: non preoccupatevi, l'amore sicuramente arriverà anche per voi, basterà solo saper aspettare il momento buono. Nel lavoro intanto, sarete smaniosi di condividere le vostre idee con i colleghi. Se saprete coinvolgerli con entusiasmo in nuove opportunità professionali, senz'altro andrete incontro a notevoli guadagni.

Leone - Giornata effettivamente indirizzata verso una mesta realtà, quella propriamente dedicata ad una giornata quasi piatta ma di per sé leggermente positiva. I vostri astri, in media poco performanti, vedranno alcuni momenti di discreta positività: se presi con il giusto spirito potrebbero rivelarsi abbastanza importanti. In generale comunque, non lasciatevi galvanizzare da eventuali momentanee vittorie in qualche campo: le somme si tirano alla fine! In amore, certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare troppo il vostro morale. In coppia, per tanti di voi è normale vivere momenti di enfasi alternati ad altrettanti di grande stanchezza: cercate di evitare l'andare in contro a situazioni già in partenza previste a rischio, ok? Single, la voglia di nuovi desideri vi farà battere il cuore a mille ma, allo stesso tempo potrebbe anche provocare qualche piccolo turbamento in voi. Forse, cambiando un pò le attuali carte in tavola vivrete più sereni, quindi datevi da fare e rendete il tutto alla vostra portata. Nel lavoro invece, forse ci saranno cambiamenti in positivo per quanto riguarda l'ambiente professionale. Più di qualcuno potrebbe senz'altro ambire a posizioni più elevate, per questo sarebbe utile tenere occhi ed orecchie bene aperti.

Vergine - Questo venerdì partirà col piede sbagliato ma si riprenderà quasi subito, già verso la tarda mattinata. In qualche caso, le stelle annunciano una giornata positiva ed anche tante belle novità soprattutto per coloro nativi di seconda e terza decade. Molti tra quest'ultimi saranno in vena di fare progetti per il futuro mentre gli altri preferiranno trascorrere una serata tranquilla e rilassante insieme a familiari, amici o magari da soli con se stessi. In merito a quanto espresso dall'oroscopo di domani 4 ottobre, si consiglia in amore maggior fiducia in voi stessi: potrete facilmente capire eventuali scontentezze e/o motivazioni del vostro partner ponendo qualche domandina in merito alle cose che vi assillano nel rapporto. Qualcosa vi farà finalmente rendere conto che avevate ragione ad insistere su certe vostre prese di posizione non gradite dalla persona amata. Single, la conversazione con la persona che sapete scorrerà inizialmente fluida e affettuosa, poi però potrebbe deragliare su binari a voi scomodi e difficili da mantenere. Forse parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti, ma con lingue differenti e non senza imbarazzo o stress. Nel lavoro, non potreste iniziare meglio questo giorno, soprattutto perché sarà pieno di soddisfazioni e di iniziative. Avrete energie a volontà, spirito d'iniziativa da vendere e molte delle vostre proposte verranno accettate dai superiori.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.