Giovedì 4 ottobre 2019 troveremo Giove e la Luna nel segno del Sagittario, mentre Marte sarà in Vergine. Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro 'top'. Le questioni professionali andranno, con ogni probabilità, a gonfie vele dopo i rallentamenti dei giorni scorsi con la Luna in Scorpione.

Adesso saranno probabili nuovi interessanti sbocchi professionali.

2° posto Gemelli: mondani. Vorranno divertirsi e, c'è da scommetterci, lo faranno durante le ore serali organizzando un'uscita mondana con gli amici di sempre che si rivelerà spensierata e rigenerante.

3° posto Acquario: creativi. Il favorevole duetto Giove-Luna donerà probabilmente una dose extra di creatività al venerdì nativo. I lavoratori autonomi avranno i maggiori benefici da questo doppio influsso.

I mezzani

4° posto Capricorno: caparbi. L'ostinazione che dimostreranno in questa giornata i nati Capricorno sarà alta e, con tutta probabilità, saranno vani i tentativi di partner ed amici nel fargli cambiare opinione.

5° posto Sagittario: prole. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sull'educazione dei figli e sulle divergenze che ne scaturiranno in merito con l'amato bene.

6° posto Scorpione: silenziosi.

La voglia di parlare quest'oggi sarà pari allo zero per i nati del segno. Probabilmente decideranno di rimanere in rigoroso silenzio anziché esternare il loro malcontento.

7° posto Toro: routine. Venerdì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati Toro. Sarà bene che si catapultino in un nuovo hobby che li rigeneri mentalmente.

8° posto Cancro: umore basso. Il tono umorale dei nati Cancro sarà, con tutta probabilità, decisamente basso a causa delle molteplici dissonanze in onda durante questa giornata di inizio mese.

9° posto Pesci: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare nei nati Pesci e, come conseguenza, opteranno per una delle loro peculiarità preferite, l'accidia. Amore in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: amore 'flop'. Le faccende di cuore potrebbero destare qualche preoccupazione nei nati Bilancia in questa giornata. Saranno probabili discussioni per questioni di poco conto.

11° posto Ariete: litigiosi. Il nervosismo che aleggerà nell'aria sarà, c'è da scommetterci, alto e ne deriverà un gran nervosismo per i nati Ariete che innescheranno volutamente dei litigi solo per il gusto di sfogarsi.

12° posto Vergine: spese extra. Una spesa non preventivata potrebbe presentarsi in questo venerdì ed i nativi farebbero bene ad estinguere il debito prima possibile, onde evitare fastidiose more.