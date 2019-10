Il mese di ottobre è da poco entrato "in circolo" e già sta facendo sentire la propria influenza. Secondo l'Oroscopo della seconda settimana, quella che intercorre da lunedì 7 a domenica 13 ottobre, la Vergine e la Bilancia risultano essere due tra i segni maggiormente positivi del momento. il Toro, invece, sembra essere piuttosto sfortunato in questo periodo. Le giornate trascorreranno in fretta ed in molti non vedranno l'ora che un nuovo weekend faccia il suo ingresso per avere un po' di relax e staccare la spina dal lavoro e dagli impegni ad esso legati.

Un po' meno fortunati saranno coloro che si ritroveranno a lavorare esclusivamente in questi giorni, avranno meno tempo per la famiglia ed i propri hobby, ma potranno comunque portare qualche soldino in più a casa.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - si prospetta una settimana rilassante ed interessante. I rapporti con amici e parenti si muoveranno nel verso giusto ed in amore non ci sarà nulla di cui lamentarsi.

I single potranno sperare di incontrare l'anima gemella, mentre gli innamorati potranno godersi momenti di intimità e romanticismo.

Toro - come già anticipato, il periodo in arrivo non è certo tra i migliori per i nati sotto al segno del Toro. La negatività la farà da padrona e potrebbero esserci alcune incomprensioni in amore. Se si ha la sensazione che qualcuno sta nascondendo qualcosa, questo è il momento migliore per parlarne e chiarire ogni dubbio.

Gemelli - un oroscopo migliore non si potrebbe immaginare. Gli astri volgono il loro sguardo anche sul segno dei Gemelli, rendendolo fortunato ed energico in questo periodo. Sia in amore che sul lavoro tutto andrà per il verso giusto, sempre che non si facciano passi falsi.

Cancro - un segno più romantico di questo è difficile da trovare, soprattutto nelle prossime giornate. I sognatori non avranno modo di riposare né di tenere a freno la propria immaginazione, mentre chi preferisce restare con i piedi per terra avrà modo di donare giornate indimenticabili alla persona amata.

Leone - gli esercizi di respirazione e controllo dello stress e dell'ansia potrebbero essere molto utili in questi giorni. In amore si avrà la tendenza ad essere suscettibili e giudicatori, nonostante non vi siano reali problemi da dover affrontare o soppesare. Attenzione a non esagerare o si rischierà di rovinare i rapporti.

Vergine - i nati sotto al segno della Vergine avranno sicuramente modo di sentirsi corteggiati ed amati.

Le donne, in particolar modo, riusciranno a soddisfare le proprie mancanza in amore e a trovare la persona adatta a loro. I maschietti dovranno faticare un po' di più, ma riusciranno a farsi notare positivamente.

Previsioni dal 7 al 13 ottobre, da Bilancia a Pesci

Bilancia - un'ondata di energia positiva invaderà le giornate della prossima settimana, rendendo questo segno produttivo e fortunato. Se il partner sembra essere un po' giù di morale e non ha le energie necessarie per organizzare qualcosa, la Bilancia dovrà fare il primo passo ed essere propositiva.

Scorpione - sembra proprio essere il periodo adatto per andare alla ricerca di ciò che più si desidera. I sogni non vanno mai chiusi dentro ad un cassetto: bisogna lottare per fare in modo di realizzarli, specialmente nei prossimi giorni.

Sagittario - secondo l'oroscopo delle prossime giornate di ottobre, vi saranno varie possibilità lavorative per i nativi del segno. Qualche chiamata vi avviserà che qualcuno è interessato al vostro profilo professionale. Occhio a non farsi sfuggire le occasioni.

Capricorno - in amore non c'è assolutamente nulla da dire. La relazione continuerà ad andare a gonfie vele e con il partner non sembrano esserci problemi in arrivo. Unico campanellino di allarme: le polemiche. Attenzione a non farne nascere più del solito.

Acquario - un po' di stress potrebbe fare capolino nei prossimi giorni ed intaccare quella sana complicità che c'è con il partner e con alcuni amici fidati e cari. Una bella gita fuori porta sembra essere proprio quello che ci vuole per riallacciare i rapporti e recuperare le energie.

Pesci - periodo fortunato, soprattutto per coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Un incontro inaspettato potrebbe rallegrare qualche serata e qualcuno potrebbe anche ritrovarsi a parlare con quella che diventerà la propria anima gemella. Gli amanti si ritroveranno ad organizzare cenette romantiche al lume di candela.