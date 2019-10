L'Oroscopo dell'amore per i single dedicato alle vicende amorose della settimana di metà ottobre, punta un riflettore sulle emozioni, sulle novità sentimentali e le aspettative di ciascun segno zodiacale a caccia di nuove emozioni. Luna signora della sensibilità e della profondità d'animo, acuirà le percezioni sottili sostando dapprima in Ariete, poi in Toro e successivamente in Gemelli.

Via libera quindi alle opportunità amorose da approfondire in modo dettagliato nelle previsioni astrologiche segno per segno dal 14 al 20 ottobre.

Le faccende del cuore nell'oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre

Ariete: una Luna entusiasta nel segno ma anche un tantino permalosa, prenderà posto nella giornata di lunedì e sprigionerà sensazioni istintive che andranno fuori controllo. Attenzione quindi a dosare anche l'energia di un Marte dirimpettaio che scombussolerà la sfera sensuale, rendendovi a volte arroganti nei confronti delle nuove storie amorose.

Toro: a metà settimana Luna entrerà nel segno e congiungendosi con Urano, renderà gli affetti molto eccentrici. Venere in opposizione all'astro d'argento sprigionerà un bisogno di amore che non ha eguali. Procedete per gradi quindi, poiché non potrete stilare un esame obiettivo di una situazione amorosa.

Gemelli: la settimana inizierà in modo energizzante grazie agli influssi lunari che puntano i riflettori sulla propria autoaffermazione, ma attenzione a non essere troppo permalosi.

Luna nel weekend entrerà nel segno e mitigherà questa irruenza con l'intelligenza, così potrete capire bene se la persona che state corteggiando farà al caso vostro.

Cancro: la quadratura di Sole con Plutone si farà sentire e procurerà stanchezza, ma la vicinanza lunare a metà settimana smorzerà questi effetti e tutto diventerà più leggero. Venere sorriderà con Mercurio dallo Scorpione e nuove energie nel weekend coloreranno di rosa la sfera amorosa.

Leone: puntate tutto su un weekend promettente per gli affetti. Luna in posizione favorevole poiché presente nel domicilio astrologico dei Gemelli, aprirà a molteplici interessi. L'amore diventerà però più controllato e vivrete l'avviamento di possibile nuove storie in modo intellettuale, anche se brillante.

Vergine: martedì, mercoledì e giovedì potrete contare sull'influenza del satellite notturno che dal Toro, renderà il modo di amare molto eccentrico. Un temperamento instabile non assicurerà garanzie nelle nuove storie amorose che potrebbero essere più avventure sentimentali di breve durata.

Previsioni astrologiche promettenti

Bilancia: contraddittori a inizio settimana, non accetterete alcuni consigli da parte degli altri e potreste avere reazioni incontrollate in grado di minacciare una serenità amorosa che state costruendo passo dopo passo. Buono il fine settimana che prometterà bene per le conquiste amorose.

Scorpione: logica e sentimento, stravaganza ed equilibrio saranno miscelati alla perfezione da Mercurio e l'astro venusiano nel segno che stimola a mettervi in gioco in ambito amoroso.

Più concreti lunedì, martedì ricomincerete a sognare ma nel fine settimana le emozioni prenderanno il sopravvento.

Sagittario: Giove in domicilio elargirà fortuna in amore per tutta la settimana e anche l'astro d'argento si impegnerà a elargire influssi positivi, che apriranno il cuore e la mente a nuovi orizzonti amorosi. La vicinanza di Mercurio apporterà splendide novità in campo sentimentale.

Capricorno: la sfera amorosa sarà indirizzata con facilità grazie a una nuova forza interiore offerta da Saturno in trigono con Luna nella giornata di mercoledì. Molto pragmatici nei confronti delle nuove opportunità amorose, sceglierete il da farsi con cautela.

Acquario: una Luna amichevole soprattutto nel fine settimana, toccherà il vostro carattere rendendolo divertente e molto loquace. Approfondirete il divertimento in allegra compagnia e questo scherzoso modo di fare non sarà noioso, attirando nella "trappola amorosa" una persona che avete puntato.

Pesci: il mondo fantasioso e colorato di voi Pesci sarà smorzato lunedì da alcuni transiti planetari più concreti. Ma le stelle torneranno a spronare la fantasia già da mercoledì, quando nuove proposte allettanti si affacceranno all'orizzonte amoroso.