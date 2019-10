Il mese di ottobre è da poco iniziato, vediamo quali presagi hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Sarà un momento vantaggioso per l’amore, avrete il cuore leggero e la voglia di innamorarvi avrà la meglio sul resto. In ambito lavorativo non mancano momenti di stanchezza e nervosismo, ma dovrete continuare a lavorare duramente se vorrete ottenere maggiori certezze.

Non sarà invece un momento splendente per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare problemi fisici o malesseri stagionali. Di seguito l’Oroscopo di ottobre 2019 per il segno del Capricorno, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Capricorno, ottobre 2019, amore, lavoro e salute

Amore: ottobre sarà un mese di forza per i sentimenti, dopo un periodo sottotono, il Capricorno torna ad ascoltare il proprio cuore, ha voglia di innamorarsi e abbandonarsi alla passione.

Con un quadro astrale così positivo non saranno solo le coppie a vivere un mese di grandi emozioni, ma anche i single e coloro i quali vogliono ricominciare dopo un passato sentimentale difficile. Le coppie stabili, già insieme da tempo, potranno fare progetti per il futuro, come il matrimonio, ma anche l’acquisto di un bene immobiliare. I single invece potranno fare incontri interessanti, gli astri fanno sapere che le conoscenze che nascono ad ottobre 2019 si riveleranno significative per i mesi futuri.

Dunque amici del Capricorno non vi resta che mettervi in gioco e lasciarvi guidare dal cuore.

Lavoro: dal punto di vista professionale il mese di ottobre si rivelerà alquanto faticoso, non mancheranno infatti le giornate di forte spossatezza e nervosismo, dove evitare le polemiche potrebbe rivelarsi più faticoso del previsto. Il Capricorno ha lavorato duramente nei mesi precedenti e ora, è vero, meriterebbe un po’ di riposo: tuttavia per mantenere i risultati raggiunti, ma anche per ricevere maggiori soddisfazioni e responsabilità, bisognerà continuare con costanza e determinazione sulla stessa linea seguita precedentemente.

Sarà un mese favorevole anche per coloro i quali desiderano avanzare una proposta, in tal senso le giornate ideali si riveleranno quelle del 9, 10, 11, 15 e 16 del mese.

Salute: come anticipato, il mese di ottobre 2019 si rivelerà piuttosto pesante per il fisico, non mancheranno i momenti sottotono, così come cali di energie e giornate di forte stanchezza. Non è inoltre da escludere la possibilità che qualcuno accusi fastidi fisici o malesseri di tipo stagionale, gli astri consigliano di ritagliarsi dei momenti di relax, ma soprattutto di evitare gli sforzi e le situazioni stressanti.

Particolarmente sottotono si riveleranno le giornate conclusive del mese, a partire dal 25.