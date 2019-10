L'Oroscopo di domani, sabato 12 ottobre, apre le porte a una giornata particolarmente interessante, che porterà con sé delle novità riservate ad alcuni segni zodiacali. Siamo alla vigilia del plenilunio, che si verificherà nella serata di domenica. Questo fine settimana si prospetta agitato, assonnato e con punte di emozioni dovute a determinati colpi di scena.

Qualcuno si ritroverà a battagliare con un certo fastidio stagionale, qualcun altro riceverà una sorpresa o una gratificazione, altri invece dovranno prendere certe decisioni. Scopriamo le previsioni del giorno con relativa classifica top e flop.

Oroscopo 12 ottobre: da Ariete a Gemelli

Ariete - 11° posto. In questo weekend vi sentirete lunatici, prima dite "A" e poi "B". Tutto ciò rischierà di far impazzire chi vi sta intorno e potreste anche perdere delle amicizie per questa ragione. Dovete riposarvi, specie in serata. Magari potreste terminare un romanzo che avevate incominciato oppure dedicare il tardo pomeriggio a una lunga maratona di qualche serie tv.

In questo modo vi terrete alla larga dai possibili litigi.

Toro - 6° in classifica. Occhio alle spese improvvise che rischieranno di prosciugarvi il portafoglio. Nella vita bisogna saper gestire i consumi non solo per risparmiare denaro, ma anche per rispettare la natura. L'amore tornerà protagonista in serata. Chi è single potrebbe accettare un appuntamento e concedersi una rilassante uscita. Ci sono ottime possibilità di trovare la persona con cui stare per tutta la vita.

Per le coppie salde sono in arrivo dei grossi cambiamenti che incidono sul futuro.

Gemelli - 12° posto. Tenetevi alla larga da tutti gli oggetti contundenti perché rischiate di farvi male. Non è la giornata buona per mettersi ai fornelli o alla guida: meglio uscire a piedi o farsi accompagnare. Non siete concentrati sul lavoro, magari per via di un piccolo malore fisico. Cercate di recuperare le forze, di mettervi a dieta e di non fare troppo tardi la sera.

Astrologia 12 ottobre da Cancro a Vergine

Cancro - 1° posto. Si presenta al vostro cospetto un sabato eccellente, che apre le porte a un lieto fine settimana. Il vostro è un segno governato dalla Luna, per cui avvertite un cambiamento nell'aria. È in atto una vostra trasformazione che si completerà la notte di Capodanno. Sino ad allora non si esclude che vi possiate sentire in balia degli eventi. Ci saranno giornate in cui potreste sentirvi sfiduciati o scoraggiati.

Dunque, approfittate di questo sabato favorevole, che vi vede al primo posto nella classifica del giorno, e sbrigate un po' di faccende. Fuochi d'artificio in serata con il partner o una persona speciale.

Leone - 2° in classifica. Questa settimana è stata travagliata, infatti si sono susseguiti alti e bassi. Ma da questa giornata di sabato 12 ottobre tutto procederà per il meglio perché siete in netta crescita. Coloro che non hanno ancora stabilito la strada da intraprendere, devono farlo prima del plenilunio di domenica sera. Chi invece ha già individuato il proprio scopo di vita, otterrà notevoli gratificazioni.

Vergine - 9° posto. Vi risulta difficile concentrarvi e questo vale per coloro che studiano o lavorano. Se siete impegnati nelle faccende di casa o con figli e nipoti, potreste farvi dare una mano. Siete persone abili e sognatrici, ma in questo sabato è meglio cercare di rimanere con i piedi per terra. L'oroscopo del 12 ottobre dice che sarà una giornata buona per fare la spesa o il bucato. Potreste ricevere una telefonata da un parente. In amore qualcuno potrebbe sentirsi annoiato nel fare sempre le stesse cose, dunque, valutate di fare una gita fuori porta o un giretto al centro commerciale.

Previsioni del giorno da Bilancia a Sagittario

Bilancia - 4° posto. La giornata incomincerà presto a causa di alcuni impegni improrogabili. Dovrete prendere tempo. Il vostro è un segno generoso e altruistico, ma non è semplice fare tutto. Chiedete a qualcuno di aiutarvi e ritagliate un paio d'ore per voi. A partire dal tardo pomeriggio emergeranno dei pettegolezzi avvincenti. Coloro che sono single da poco tempo, devono imparare a stare da soli prima di aprire il cuore a qualcun altro.

Scorpione - 10° posto. L'oroscopo di domani vi vede in preda a certe emozioni che vi rendono vulnerabili e confusi. Non sapete cosa volete fare nella vita. Qualcuno potrebbe avere dei ripensamenti magari legati a un'amicizia o a una relazione lavorativa. I soldi non sono mai abbastanza, per questo siete stressati e preoccupati. Dovete imparare a non sottovalutarvi e a tirare fuori le unghie all'occasione. Fatevi valere perché contate abbastanza.

Sagittario - 7° posto. Le storie nate in questo periodo sono importanti per il prossimo futuro. Se seminate bene, presto raccoglierete ottimi e deliziosi frutti. Dovete avere pazienza e tenacia, le cose non si raggiungono dall'oggi al domani, ci vuole molto impegno. Valutate se cambiare lavoro oppure se intraprendere una seconda attività per arrotondare. In casa cercate di fare ordine.

L'oroscopo di sabato 12 ottobre: da Capricorno a Pesci

Capricorno - 8° posto. A livello psicofisico non vi sentite granché. Magari avete preso un'influenza oppure siete alle prese con un piccolo raffreddore o un mal di testa. La cosa migliore da fare è lasciare tutto in stand-by e sorseggiare una bella camomilla calda. Se la situazione non migliora, allora rinviate tutti gli appuntamenti previsti in serata e per il giorno seguente. Quando il corpo non sta bene chiede solamente di ricaricare le pile riposando.

Acquario - 3° in classifica. Avete voglia di fare grandi cose in questa giornata. L'oroscopo del 12 ottobre vi vedrò energici e splendenti. Sprizzate allegria da tutti i pori e influenzate positivamente chiunque vi circondi. In vista del futuro avete in serbo dei validi progetti. Il prossimo anno potrebbe regalarvi ulteriori gioie e conferme d'amore. Fate shopping ma senza esagerare.

Pesci - 5° posto. Se avete freddo, fate pure il fuoco senza preoccuparvi degli altri. Un bel caminetto acceso appaga la mente e riscalda il cuore. Siete alle prese con certe faccende casalinghe. I più grandi presto riceveranno una lieta notizia riguardante un figlio o un nipote. Matrimonio in vista per gli innamorati. I single faranno una bella conoscenza, anche virtuale. In serata sono previste delle uscite, magari in pizzeria, al bar o in discoteca. Non esagerate con il cibo e imparate a risparmiare sulla corrente. Per Natale manca ancora tanto tempo, non è il caso d'iniziare a comprare regali.