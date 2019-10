Il fine settimana è alle porte, quali saranno i passaggi degli astri e delle stelle per queste due giornate autunnali? Dopo una settimana piuttosto faticosa arriva per il Toro un momento di recupero, i sentimenti potranno essere vissuti con maggior serenità e anche in ambito lavorativo le stelle sono favorevoli. Continua per i Pesci un momento astrale vantaggioso e qualcuno potrebbe ricevere una emozionate proposta.

Sottotono la Vergine, che potrebbe risentire di un calo fisico. Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del week end, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019, da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del fine settimana, 12 e 13 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: le prossime due giornate si riveleranno positive per il segno, per il quale è in atto un momento di recupero, riguardante soprattutto i sentimenti e i rapporti interpersonali.

In amore sarà possibile trovare dei chiarimenti e restaurare l’equilibrio di coppia, anche i nuovi incontri sono favoriti. Migliora l’atmosfera all’interno dell’ambito lavorativo, gli inconvenienti avuti precedentemente con colleghi e/o superiori potranno essere superati.

Toro: sarà un week end di recupero dopo una metà settimana piuttosto agitata. I sentimenti potranno essere vissuti con maggior serenità e chi nei giorni precedenti ha affrontato liti e discussioni, potrà trovare ora dei chiarimenti.

Continua il favore delle stelle per quanto riguarda il lavoro e gli affari, i progetti che nascono in questo momento porteranno bei risultati.

Gemelli: durante la giornata di sabato 12 ottobre delle problematiche potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo, questo creerà nervosismo e malumore. Non riversare l’agitazione accumulata all’interno della sfera sentimentale sarà difficile, ma durante la giornata di domenica i conflitti potranno essere risolti.

Cancro: un oroscopo favorevole protegge il segno, i sentimenti sono messi al primo posto. È un buon momento per le coppie che desiderano fare progetti per il futuro, come la convivenza o il matrimonio, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri. Migliora anche la situazione all’interno dell’ambito lavorativo, tuttavia sarà bene evitare di fare il passo più lungo della gamba, questo non è il momento ideale per chi desidera fare un investimento o concludere una vendita.

Leone: la parola d’ordine per le giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre sarà: equilibrio. Spesso i nati sotto questo segno tentano di imporre il proprio punto di vista, anche a costo di creare liti e allontanamenti. Durante le prossime giornate, questo potrebbe rivoltarvisi contro, sia in amore che all’interno dell’ambito lavorativo. Cercate di essere cauti, meglio pensare bene prima di parlare.

Vergine: durante la giornata di sabato potreste sentirvi piuttosto stanchi e fuori forma. In ambito lavorativo potreste commettere un piccolo errore dettato dalla spossatezza fisica e favorire la nascita di contrasti. La giornata di domenica sarà già più positiva, ma sarà comunque bene concedersi un po’ di riposo e relax. Serenità in amore.

Bilancia: essere troppo buoni e disponibili delle volte è controproducente. Durante le prossime giornate infatti vi troverete coinvolti in una situazione che non vi riguarda personalmente, ma che vi porterà preoccupazioni e nervosismo. Cercate di pensare più a voi stessi, magari sfruttate queste giornate per dedicarvi al partner e alla famiglia, un po’ trascurati nei giorni precedenti.

Scorpione: Venere ancora positiva mette i sentimenti al primo posto e favorisce i single alla ricerca dell’anima gemella. Sarà un week end emozionante e romantico per il segno, è un buon momento per le relazioni, anche per quelle che stanno nascendo. Anche dal punto di vista fisico lo Scorpione può fare affidamento su di un oroscopo molto vantaggioso, energia e voglia di fare non mancheranno.

Sagittario: fine settimana di recupero per il segno, che durante le giornate precedenti ha avuto diversi grattacapi di cui occuparsi. È il momento ideale per staccare la spina dagli impegni e dai doveri e concedersi 48 ore di riposo, in cui dedicarsi alla cura di sé stessi e dei rapporti sentimentali.

Capricorno: durante le giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre tenderete a stare sul piede di guerra, tutto vi sembrerà un complotto, organizzato ad hoc per crearvi un problema. Cercate di mantenere la calma e di pensare positivo, la vicinanza di una persona cara potrà aiutarvi a superare al meglio questo momento.

Acquario: con l’arrivo del week end inizia per il segno un momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti interpersonali. Sarà dunque un buon momento per dedicarsi al partner e alla famiglia, ma anche per organizzare una cena con gli amici e fare nuovi incontri.

Pesci: durante il fine settimana potrebbero esserci delle belle novità per i nati sotto questo segno, qualcuno potrebbe ricevere un’interessante proposta, anche di tipo sentimentale. Un quadro astrale vantaggioso vi protegge, gli astri vi danno una marcia in più e vi favoriscono qualsiasi cosa fate. Dunque sfruttate al meglio questo momento astrale positivo, se desiderate fare qualcosa, questo è il momento di agire!