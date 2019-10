Parte un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del giorno 12 ottobre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Leone vivere qualche momento di calo nel lavoro. Per la Vergine discussioni con la persona amata.

Ariete: in amore questo periodo può portare qualche emozione in più, c'è tanta voglia di stare con la persona amata. Nel lavoro è probabile che facciate più cose insieme.

Con una persona del Leone potreste fare grandi progetti per il futuro.

Toro: per i sentimenti, le coppie che hanno avuto una crisi nel passato devono stare attente fino alla fine di ottobre. Nel lavoro situazione particolare soprattutto se dovete organizzare un nuovo lavoro e qualcosa vi sta sfuggendo.

Gemelli: a livello sentimentale non è il momento giusto per lanciarsi in avventure senza senso. Sarà, comunque, un fine settimana di recupero.

Nel lavoro alcuni stanno vivendo delle tensioni. Recupero per il fisico.

Cancro: per i sentimenti c'è un po' di sofferenza per chi vive una storia a distanza. A livello lavorativo è probabile che si aprano soluzioni che fino a qualche mese fa sembravano impossibili.

Leone: a livello amoroso tutto il mese di ottobre va vissuto con molta tranquillità, se non addirittura con maggiore prudenza. Nel lavoro non è facile mantenere la calma, ci vorrebbe più tranquillità.

Vergine: sul fronte sentimentale, in serata, qualcosa potrebbe non andare come vorreste, non mancheranno le discussioni e alcune tensioni. Nel lavoro buone notizie sono arrivate o stanno per arrivare. Questa giornata è da sfruttare al meglio.

Bilancia: in amore Luna opposta che crea qualche momento di disagio. Nel lavoro, per un paio di giorni, se vi è possibile, cercate di staccare la spina.

Scorpione: a livello amoroso questo fine settimana può portare maggiori emozioni. Se qualcuno cerca una storia occorre farsi avanti. A livello lavorativo, chi è stato fermo per molti mesi avrà una nuova occasione per vincere.

Sagittario: per i sentimenti ecco due giornate interessanti, di recupero. Nel lavoro un cambiamento di attività potrebbe essere già in programma: comunque, più ci avviciniamo al 2020 e maggiori saranno le possibilità.

Capricorno: per i sentimenti arrivano due giornate sottotono. Le incomprensioni nella coppia potrebbero improvvisamente tornare. Nel lavoro, le provocazioni aumentano, saranno 48 ore da tenere sotto controllo.

Acquario: a livello sentimentale, nelle coppie di vecchia data è chiaro che ci sono grandi problemi. Nel lavoro è possibile fare scelte importanti. Chi lavora ad un progetto ha una soddisfazione in più.

Pesci: a livello amoroso ottima situazione astrologica che coinvolge sia in amore che nelle storie di lunga data. A livello lavorativo alcune collaborazioni cambieranno o già in questi giorni affronterete un nuovo programma.