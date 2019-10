L'Oroscopo di domani, venerdì 11 ottobre, è pronto. Siamo alle porte del weekend, un'altra settimana volge a conclusione lasciando strascichi di stanchezza e qualche malanno tipico di questa stagione dal tempo un po' incerto. Tra pochi giorni ci sarà il plenilunio per cui non c'è da preoccuparsi se domani ci si sentirà un poco volubili, appesantiti e sonnolenti. Tuttavia, la vita è pronta a regalare sorprese anche se non mancheranno questioni incresciose da risolvere. In seguito le previsioni del giorno segno per segno con relativa classifica top e flop.

Oroscopo 11 ottobre: da Ariete a Gemelli

Ariete - 1° posto. C'è aria di cambiamento specie nel lavoro. Qualcosa è destinato a prendere una piega inaspettata e voi resterete a bocca aperta. Con i soldi è necessario andarci cauti altrimenti si rischia di non arrivare a fine mese. Comunque sia, dovete mettere un pizzico di sale nelle cose che fate. Costruite nuovi stimoli, avviate un piccolo progetto oppure intraprendete un hobby.

Magari potete dilettarvi in cucina e provare delle nuove ricette. La vita offre svariati divertimenti, ma siamo noi che ce li lasciamo sfuggire.

Toro - 7° posto. C'è movimento. Qualcosa si muove e muta. Anche se vi sentite un pochino fiacchi e assonnati, questa giornata va meglio rispetto a quelle precedenti. La famiglia, gli amici intimi, il partner vi ascoltano e vi consolano come meglio possono.

Lasciatevi proteggere per una volta tanto perché il sostegno della persona cara rende la vita meno pesante. In serata uscite, non chiudetevi nel vostro mondo perché potrebbe succedere qualcosa di inaspettato.

Gemelli - 6° in classifica. Il vostro è un segno che dinanzi alle sfide non si tira indietro. Siete curiosi, amate sperimentare e conoscere ogni cosa. Per questo avete tante amicizie e siete benvoluti.

In questa giornata dovete rimanere voi stessi anche se qualche invidioso potrebbe muovervi delle critiche. L'oroscopo dice che questo è il giorno ideale per risolvere un determinato problema o per fare una dichiarazione d'amore. Coloro che sono sposati si ritroveranno a vivere un momento entusiasmante.

Astrologia 11 ottobre da Cancro a Vergine

Cancro - 5° posto. L'oroscopo di domani dice che vi sentite bene e in pace con voi stessi, ma sapete benissimo che si tratta di una misura temporanea.

Il vostro è un segno lunatico e cambia umore di continuo. In mattinata possibili discussioni con il capo, il vostro lavoro non viene premiato abbastanza. Ultimamente vi sembra di impegnarvi di meno ma non è assolutamente così. I vostri cari vi adorano e vorrebbero vedervi sempre felici e in salute. Dedicatevi al partner a fine giornata. Non c'è niente di meglio che trascorrere la serata a mangiucchiare davanti alla tv con la persona del cuore.

Leone - 9° in classifica. Siete molto pensierosi ultimamente, forse c'è un problema finanziario o lavorativo che vi attanaglia. Nelle prossime settimane dovete prendere una decisione importante e questo vi agita. Ma voi siete un segno 'ruggente', per cui dovete lottare e tirare fuori la voce per farvi valere. In vista del weekend con Luna piena (domenica 13), fate la spesa altrimenti rischierete di avere il frigo e la dispensa vuota. Già che ci siete, fate anche il pieno all'auto.

Vergine - 2° classificato. Si presenta un venerdì ricco di energia, ultimamente viaggiate a mille. Siete sorridenti, belli, cordiali. La vostra compagnia è molto gradita in questo periodo. Siete circondati da amici, parenti e partner. Ma chi è single non vuole impegnarsi e preferisce flirtare. Siete un segno calcolatore, per questo vi state già preparando mentalmente in vista delle prossime festività. Rilassatevi facendo shopping e mangiando un croissant al bar, per la dieta c'è sempre tempo.

Previsioni del giorno da Bilancia a Sagittario

Bilancia - 4° posto. È un venerdì all'insegna del recupero psicofisico. Iniziate la giornata con una piccola meditazione o una breve passeggiata all'aria aperta, vi farà un gran bene. Essere sempre di corsa e indaffarati tra mille impegni, non è positivo e porta allo stress e allo sconforto. Dovete ritagliare i primi momenti della giornata per voi stessi, quindi svegliatevi 15 minuti prima e fate una bella colazione in solitaria. Le coppie sposate vivranno attimi intensi anche se qualche familiare potrebbe rivelarsi più invadente del solito.

Scorpione - 12° in classifica. L'oroscopo del venerdì 11 ottobre vi mette in guardia da voi stessi. Siete molto aggressivi, non volete vedere nessuno perché vi urta qualsiasi cosa. Mantenete la calma altrimenti rischiate di terminare la giornata in maniera brutta. È meglio evitare di uscire, fatelo il meno possibile e cercate di tenere la bocca chiusa. Prima o poi questo nervoso passerà. Nel weekend si recupera e tutto filerà liscio. Resistete.

Sagittario - 11° posto. Giornata bruttina. Qualcosa non va come volete e rischiate di 'esplodere' in una crisi di pianto. Sfogatevi con qualcuno che sa ascoltare e consigliare. Parlare alleggerisce l'animo e ogni problema risulta meno gigantesco. Ogni cosa, anche se brutta, porta ad una svolta importante all'interno della propria vita. Se per esempio avete perso il lavoro, ci sono buone possibilità di trovarne un altro e magari potreste esprimere al meglio il vostro vero valore. Ricordate di non lasciarvi mai frenare dagli imprevisti.

L'oroscopo da Capricorno a Pesci

Capricorno - 8° in classifica. Il vostro è un segno molto attento ai particolari, ai risultati ed è estremamente ambizioso. Avete sogni, desideri e non vi arrendete mai. Lottate con le unghie e con i denti e niente vi ferma, nemmeno le parole acide proferite dagli invidiosi che vorrebbero essere al vostro posto. Possibili incontri romantici in giornata. Otterrete una piccola conquista o un'entrata extra. Un parente potrebbe telefonarvi o mandarvi un messaggio. Non fate le ore piccole.

Acquario - 10° posto. Se siete sposati potrebbero esserci delle incomprensioni con il partner. Se avete dei figli potrebbero fare dei capricci e farvi venire mal di testa. Insomma, questa non si prospetta una giornata eccellente. Cercate, per quanto possibile, di non affannarvi troppo e delegate certe mansioni. I single sono stanchi di essere soli e vorrebbero trovate qualcuno da amare. Presto l'amore busserà alla vostra porta, continuate a sperare. La cucina è un caos, è forse il caso di sistemarla.

Pesci - 3° posto. Dovete muovervi subito se volete cambiare la vostra vita. Sono anni che dite e fate sempre le stesse cose. Vi scontrate con le incertezze altrui, con gente che cambia idea ogni minuto e vi trascina nel fondo. Siete disordinati ed anche disorganizzati, ma siete estremamente importanti per i vostri amici e parenti non a caso una sorella o un fratello non riescono ad immaginare la vita senza di voi. Siete delle ottime spalle e siete sempre pronti ad aiutare e a confortare i vostri cari, ma l'oroscopo dell'11 ottobre vi spinge a pensare esclusivamente a voi stessi.