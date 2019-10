Per i nativi del segno dei Gemelli, in questo novembre soltanto la salute brillerà in modo significativo. Per quanto riguarderà l'amore e il lavoro ci sono troppe opposizioni planetarie che costringeranno ad attendere tempi migliori per provare ad osare nuove conquiste o nuovi affari.

Sarà necessario fare appello alle proprie forze per poter concludere il mese nel migliore dei modi possibili. Nel frattempo, ci sarà tutto il tempo necessario per avere nuove idee.

Amore e affetti

Purtroppo il fronte amoroso si rivelerà essere molto arduo: Venere in opposizione creerà delle situazioni decisamente sfavorevoli per la vostra relazione, e se questa non è appoggiata su basi piuttosto solide si potrebbe andare incontro facilmente a discussioni molto serie. Attenzione quindi, perché questo sarà un periodo decisamente delicato, soprattutto per chi ha una relazione da poco tempo.

Per voi single non ci saranno novità rilevanti, gli incontri potrebbero non avere delle ripercussioni positive come sperate e ci sarà anche qualche tensione all'interno della cerchia familiare. Le cose potrebbero migliorare sensibilmente solamente con la fine di novembre, dunque non vi resterà che aspettare.

Lavoro e studio

In questo periodo terminerà l'opposizione di Giove, perciò vi basterà tenere duro ancora per un po' prima di ritrovare un benessere sia sul piano lavorativo che economico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I successi progettuali troveranno quindi un riscontro positivo a breve, anche se le prime giornate di novembre vi sembreranno stabili e privi di eventuali stimoli che vi facciano pensare altrimenti.

Le cose miglioreranno man mano che si approssimerà l'arrivo di dicembre, quindi ogni cosa che riguarderà la fine di questo mese e quello successivo sarà buona, che si tratti di un investimento importante o anche un contratto di lavoro.

Di conseguenza, per chi è alla ricerca di un impiego per adesso non ci saranno balzi in avanti.

Voi studenti difficilmente riuscirete ad avere dei voti molto alti, nonostante l'arduo impegno. Voi nel frattempo continuate a concentrarvi e a prestare la massima attenzione durante le ore di lezione.

Salute e fortuna

Tutto quello che in questo mese riuscirete a perseguire sarà esclusivamente frutto del vostro lavoro, poiché la fortuna non sarà dalla vostra parte sempre a causa dell'opposizione di Giove e Venere.

Marte in trigono però vi farà sentire al massimo della forma, e la salute sarà ottima al punto da osare qualche nuovo sport o un viaggio più avvincente del solito, magari con degli amici altrettanto avventurosi. I malanni staranno alla larga da voi ancora per molto tempo, ma ovviamente seguite i soliti accorgimenti per precauzione.