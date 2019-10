Durante il fine settimana del 26 e 27 ottobre 2019 troveremo la Luna e Marte stazionare in Bilancia mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno permarrà nel domicilio dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali nel weekend del 26 e 27 ottobre.

Umore a gonfie vele per i Gemelli

Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso sulle prime ai nativi che, successivamente, si sfogheranno probabilmente con una scenata di gelosia.

Toro: energie al ribasso. Il bottino energetico odierno potrebbe risultare scarno ed i nati Toro, a ragion veduta, potrebbero procrastinare le incombenze pratiche più gravose a data da destinarsi.

Gemelli: umore 'top'. Due giorni in cui il tono umorale dei nativi sarà, con tutta probabilità, a livelli da record. Doneranno buonumore a chiunque incontreranno grazie ai favorevoli influssi del duetto Sole-Marte.

Cancro: attriti amorosi. Qualcosa nel focolare domestico dei nativi potrebbe non girare per il verso giusto scatenando, c'è da scommetterci, diverbi anche per questioni di poco conto, 'figli' del clima che si respirerà.

Finanze 'top' per Leone

Leone: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Leone vivrà, con tutta probabilità, un weekend eccellente tanto che i nativi potranno permettersi qualche acquisto rimandato da tempo.

Vergine: affaccendati. Le attività pratiche e lavorative che il fine settimana metterà sul cammino dei nati del segno potrebbero essere molteplici ma la loro ostinazione difficilmente li farà desistere dal perseguirli tutti.

Bilancia: romantici. Weekend tutto coccole ed affettuosità quello che probabilmente vivranno i nati Bilancia dopo qualche settimana poco conciliante sul fronte affettivo.

Scorpione: taciturni. La voglia di comunicare potrebbe venir meno in questo fine settimana facendo scegliere ai nativi un mood silenzioso al fine di evitare spiacevoli gaffe.

Focus sui figli per il Capricorno

Sagittario: relax. Dopo una settimana alquanto stancante, sia fisicamente che mentalmente, i nati del segno avranno bisogno di un po' di sano e meritato relax che li aiuterà a ricaricare le batterie.

Capricorno: figli. L'educazione dei figli nativi balzerà, con tutta probabilità, in primo piano facendo inevitabilmente nascere qualche costruttiva discussione col partner che 'spinge' per un compromesso.

Acquario: finanze 'flop'. Nel cielo latitano gli Astri che fanno il tifo per i nati Acquario dunque questo weekend avrà buone probabilità di risultare ostico. Sarà bene che attenzionino a dovere il loro settore finanziario tagliando le spese superflue.

Pesci: routine. Weekend senza infamia né lode quello che probabilmente si prospetterà per i nati del segno i quali, senza batter ciglio, si dedicheranno all'ozio più totale.