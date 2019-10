Fine settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche del weekend con amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019.

Ariete: in questa domenica sentite l'esigenza di esprimere i vostri sentimenti. Nella giornata di sabato riuscirete a superare alcuni fastidi a livello salutare. Gratifiche in arrivo nel lavoro.

Toro: sabato potreste sentirvi più energici rispetto alla giornata del 27 ottobre.

Domenica è possibile, infatti, che viviate degli scontri a livello sentimentale. A livello lavorativo nei prossimi mesi vivrete un recupero.

Gemelli: in questo weekend recuperate la forza fisica. In amore vi sentite più disponibili, ma riflettete bene prima di esporvi troppo. In campo professionale sono in arrivo dei miglioramenti.

Cancro: novità in arrivo in campo lavorativo. In amore è possibile che vi sentiate particolarmente confusi.

Leone: nel fine settimana cercate di non esagerare con gli sforzi. In campo sentimentale vi sentite stanchi e nervosi. Per quel che riguarda il settore lavorativo, evitate di gettare i vostri sforzi in questioni inutili.

Vergine: nella giornata di sabato è il caso di evitare contrasti, potreste risentirne a livello psicofisico. In amore, in questo weekend, prosegue l'ondata di positività.

Astrologia del weekend per tutti i segni zodiacali

Bilancia: in queste giornate del weekend tutti i nati sotto questo particolare segno vivranno con maggiore serenità le diverse situazioni.

In campo lavorativo è necessario programmare nuovi progetti. Per quel che riguarda l'amore, con la luna nel segno, vivrete delle belle emozioni.

Scorpione: state vivendo un recupero generale e godete di maggiore benessere. In campo sentimentale evitate dispute inutili e parlate con chiarezza. Per quel che riguarda il campo lavorativo ci sono dei progetti e delle opportunità in arrivo per voi.

Sagittario: domenica vivrete una buona giornata mentre sabato, con la luna favorevole, non mancheranno delle buone emozioni.

Nel lavoro Giove è dalla vostra parte, evitate quindi distrazioni.

Capricorno: state recuperando a livello psicofisico. Per quel che riguarda l'amore ci sono delle decisioni da prendere, riflettete bene affinché possano essere quelle giuste. Cercate di non cedere all'agitazione. In campo lavorativo alcune situazioni potrebbero crearvi del disagio.

Acquario: a livello salutare la situazione migliora.

Nel lavoro sono in arrivo delle novità. Per quel che riguarda il settore sentimentale la giornata di domenica sarà particolarmente interessante.

Pesci: in questo fine settimana ritroverete vitalità. È un momento interessante in amore, riuscirete a superare le tensioni. Nel lavoro vi sentite più sereni.