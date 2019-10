La settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 novembre Mercurio e il Sole saranno nei gradi della costellazione dello Scorpione, mentre Marte sarà nei gradi della Bilancia. Plutone e Saturno saranno ancora nel Capricorno e Nettuno nei Pesci. Il Sagittario invece si avvarrà dell'appoggio di Giove e di Venere.

L'oroscopo settimanale, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ci saranno alcune problematiche di coppia che purtroppo potrebbero peggiorare a causa del vostro atteggiamento che esigerà qualche delucidazione.

Sul posto di lavoro il nervosismo potrebbe rendervi decisamente frettolosi e poco attenti a quel che fate.

Toro: sarete decisamente confusi riguardo alcune situazioni lavorative, soprattutto per quanto riguarda alcune mansioni nuove per voi. Dovrete necessariamente fare appello a tutta la vostra concentrazione e volontà di fare le cose al meglio.

Gemelli: sarete pieni di vita e carichi per affrontare al meglio le giornate di lavoro della prima metà della settimana.

Con l'incedere di questa, potreste avere un calo di energie, ma non della creatività, che si ripercuoterà anche nelle vostre vicende di coppia.

Cancro: sarete romantici ed affascinanti, tanto che qualche conquista dietro l'angolo potrebbe essere una di quelle che proseguirà senza alcun problema di fondo. La stabilità di coppia si rafforzerà con tantissima intesa e passionalità.

Leone: la settimana sarà in gran parte sottotono, avrete bisogno di molti supporti e il rendimento lavorativo non sarà dei migliori.

L'amore avrà una intesa abbastanza buona, ma qualche incomprensione vi renderà piuttosto tristi.

Vergine: indecisi. Che sia sul piano lavorativo o che sia su quello amoroso, ci sarà molta volubilità per voi. Potreste lasciare in sospeso progetti a cui tenevate, e prendere decisioni che non sono in linea con il vostro modo di essere.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un rialzo delle finanze vi indurrà a fare acquisti per voi stessi.

Il lavoro stabile vi sortirà qualche effetto noioso su di voi, ma sicuramente stimolerà qualche piccola idea creativa. Week end sereno, con tanto divertimento sia in comitiva che in coppia.

Scorpione: taciturni e di malumore, potreste non essere molto comunicativi, nemmeno con il partner o con gli amici. L'unico campo in cui avrete più celerità e concentrazione sarà il livello pratico del lavoro. Qualche passeggiata in solitaria vi aiuterà.

Sagittario: vi incentrerete sulle amicizie, valutando bene chi rimarrà nella vostra cerchia e chi no. La vostra relazione sentimentale potrebbe subire una brusca battuta d'arresto, e dovrete prendere determinate decisioni che cambieranno alcune prospettive.

Capricorno: sarete molto più attenti al guadagno, al rendimento lavorativo e a tutto ciò che gravita attorno al mondo degli affari e delle finanze.

Potreste non assecondare qualche aspettativa che qualche familiare avrà su di voi.

Acquario: litigi in amore. Il partner e voi potreste avere diverbi per un nonnulla, e il nervosismo alle stelle non aiuterà a placare questa tempesta in corso. Separarvi per un po' e concentrarvi sul lavoro saranno validi diversivi.

Pesci: avrete moltissime idee da mettere in atto sul piano lavorativo, ma anche molte sul fronte degli hobby. Se siete artisti i vostri progetti potrebbero essere la chiave di volta verso un lavoro ed un conseguente guadagno assicurato.