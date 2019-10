L'ultima settimana del mese sta per avere inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di lunedì 21 ottobre. La nuova settimana inizia in maniera molto positiva per il Sagittario, che in ambito lavorativo potrà ricevere delle belle conferme e iniziare ad avvicinarsi agli obiettivi prefissati. L'Ariete dal canto suo potrà tirare un sospiro di sollievo, inizia un momento di recupero per il segno, che finalmente potrà riscattarsi, soprattutto in amore.

Stanco lo Scorpione. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di lunedì 21 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni sua more, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 21 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizia con una forte voglia di riscatto per quanto riguarda la sfera sentimentale. È un momento per recuperare in amore, soprattutto per i single che potrebbero fare degli incontri interessanti.

Dunque se volete farvi avanti questo è il momento ideale. Bene anche il lavoro, anche se sarà bene cercare di non somatizzare lo stress e la stanchezza accumulati.

Toro: durante la giornata di lunedì 21 ottobre i nati sotto questo segno dovranno occuparsi di alcune questioni legate alla casa o alla sfera economica. Forse qualcuno è alle prese con un trasloco o necessita di compiere alcune spese per effettuare alcuni lavori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In amore c’è dell’insicurezza, i nati sotto questo segno hanno bisogno di maggiori attenzioni e dichiarazioni da parte del partner. Bene l’ambito lavorativo.

Gemelli: questa giornata trascorrerà senza infamia e senza lode. È un momento di recupero e potrete vivere con più serenità alcune situazioni, tuttavia non accadrà niente di eclatante. Sarà bene comunque per il segno prepararsi, infatti, questa quarta settimana di ottobre porterà dei risultati per quanto riguarda l’ambito lavorativo, finalmente qualcuno potrà riscuotere i risultati del duro lavoro dei mesi precedenti.

Momento positivo per parlare di sentimenti.

Cancro: è un periodo molto interessante per il segno, le energie non mancano, così come anche la voglia di fare. Dunque si potranno riscuotere dei successi significativi. Anche per l’amore gli astri lasciano presagire delle interessanti novità. Chi da te da tempo è solo ed è alla ricerca di una persona da amare, potrebbe fare un incontro molto interessante entro la fine del mese di ottobre.

Leone: quelle trascorse sono giornate abbastanza movimentate, in cui non sono mancate agitazioni e incomprensioni per quanto riguarda i rapporti interpersonali e sentimentali. Con l’avvicinarsi del mese di novembre il segno può tirare un sospiro di sollievo e riacquistare un po’ di serenità. Tuttavia per quanto riguarda la giornata di lunedì 21 ottobre gli astri consigliano di agire con cautela, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico-finanziario.

È meglio controllare le spese, soprattutto per coloro i quali hanno intenzione di fare degli investimenti futuri.

Vergine: l’ultima settimana di ottobre si preannuncia interessante e positiva per il segno, anche se la Vergine potrebbe aver accumulato una certa stanchezza fisica. Dunque la giornata di lunedì potrebbe rivelarsi un tantino sottotono dal punto di vista della salute, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri. E' invece un momento positivo per parlare di sentimenti e anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: è un momento positivo per quanto riguarda gli affari è l’ambito lavorativo, durante questo stagione sono premiati i progetti e le iniziative future. Anche coloro i quali vogliono aprire attività in proprio potranno fare affidamento sul favore delle stelle. In amore al contrario potreste essere a ricerca di sicurezze e rassicurazioni, che non mancheranno di arrivare entro la fine del mese.

Scorpione: è un momento molto positivo per ciò che riguarda i rapporti interpersonali e sentimentali. Durante il corso di questo mese infatti lo Scorpione è diventato più selettivo ed ha imparato a distinguere tra ciò che porta del bene alla propria vita e ciò che invece tende a creare dei danni. Tuttavia durante questa giornata il segno potrebbe risentire di un calo di energie, la stanchezza accumulata si farà sentire e potrebbe creare delle incomprensioni anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali, tanto in famiglia quanto all’interno dell’ambito lavorativo. Siate cauti durante le prossime giornate arriverà il recupero.

Sagittario: dopo un inizio mese abbastanza sottotono, in cui non sono mancati dubbi incertezze sia in amore che in ambito lavorativo, finalmente il segno si prepara ad un momento di recupero. Durante la giornata di lunedì 21 ottobre arriveranno delle conferme per quanto riguarda l’ambito lavorativo, si potranno stipulare degli importanti contratti o ricevere delle gratificazioni per il lavoro svolto. È un momento di recupero anche per quanto riguarda i sentimenti, incontri favoriti per i single.

Capricorno: con l’avvicinarsi del mese di novembre il segno può ritrovare stabilità ed equilibrio, ma anche ottimismo e positività che lo aiuterà a guardare sotto una prospettiva diversa alcune situazioni che precedentemente lo avevano preoccupato. In ambito lavorativo è un ottimo momento per farsi avanti, chi desidera avanzare una proposta o lanciare un progetto potrà farlo proprio durante le prossime giornate. Recupero anche in amore, dove si potranno vivere delle forti emozioni.

Acquario: durante queste due prime giornate della settimana non potrete fare a meno di risentire dello stress e della stanchezza accumulata durante il weekend. Non temete però, con l’avvicinarsi della fine del mese di ottobre inizierà per l’Acquario un momento di recupero, che riguarderà tanto l’ambito lavorativo quanto la sfera sentimentale.

Pesci: l’ultima settimana di ottobre inizia maniera interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Lunedì 21 qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante. Sono favoriti inoltre i contatti con le altre città, anche estere. In ambito sentimentale gli astri non sono in opposizione, tuttavia sarà bene cercare di evitare discussioni causate da stress e stanchezza. Incontri favoriti.