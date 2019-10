Il decimo mese dell'anno sta per volgere al termine, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate conclusive del mese per i dodici segni per ciò che riguarda i sentimenti. Saranno giornate molto interessanti per il Sagittario, la passione si riaccende e i nati sotto questo segno potranno vivere forti emozioni, ma anche per la Bilancia che potrà fare affidamento sul favore di Marte.

Alti e bassi invece per la Vergine alla ricerca di maggiori sicurezze in amore, Ecco di seguito l'Oroscopo completo delle ultime giornate del mese, dal 20 al 31 ottobre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche sull'amore.

Astri e stelle di fine ottobre dal 20 al 31 segno per segno

Ariete: per il segno in questo momento vige il motto:” prima il dovere e poi il piacere”. Nonostante non sia un momento negativo per parlare d’amore, sarà il lavoro ad occupare e consumare i pensieri e le energie dei nati sotto questo segno.

Dunque con questo quadro astrale non è facile che nasca qualcosa di nuovo, potrebbero esserci degli incontri, ma niente che porterà stabilità per il futuro. Serenità per chi vive un rapporto che va avanti da tempo.

Toro: è da tempo ormai che questo segno è in attesa di qualcosa, di una richiesta o una dimostrazione da parte del partner. Se è troppo che aspettate, durante queste ultime giornate di ottobre, potreste provare del risentimento e reagire allontanando l’altra persona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Anche per i single non è il momento ideale per fare nuove conoscenze. Al contrario è un buon momento per il lavoro, nonostante lo stress e la stanchezza accumulata.

Gemelli: dopo un inizio mese abbastanza movimentato, finalmente i nati sotto questo segno potranno tirare un sospiro di sollievo e dedicarsi di più ai sentimenti. È un buon momento per le relazioni, la sessualità è in recupero. Mentre i single che potrebbero fare degli incontri veramente interessanti.

Tuttavia gli astri consigliano cautela a coloro i quali stanno iniziando una nuova relazione, soprattutto se a distanza.

Cancro: è un periodo di recupero per quanto riguarda la sfera sentimentale e i nati sotto il segno riusciranno a vivere le proprie emozioni senza filtri o rimpianti. È un buon momento per recuperare all’interno della coppia, nel caso in cui precedentemente ci siano stati contrasti o incomprensioni, ma anche per fare nuovi incontri e stringere nuovi legami.

Romantico e passionale il Cancro farà delle belle conquiste a fine ottobre o potrebbe venire sedotto.

Leone: questo segno sta vivendo un mese particolarmente sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico. Il lavoro è fonte di preoccupazioni e ripensamenti e concentrarsi sull’ amore non è affatto semplice. Chi vive in coppia potrebbe avere usato il partner come valvola di svolgo per la stanchezza accumulata, creando distanze e malcontento.

Nonostante il desiderio di recuperare, il segno potrebbe incontrare degli ostacoli, ma con l’inizio del mese di novembre andrà decisamente meglio.

Vergine: un quadro astrale positivo protegge i sentimenti del segno, grazie anche a Venere in posizione favorevole. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal forte desiderio della Vergine di ricevere sicurezze da parte del partner. Questa continua ricerca le impedisce di vivere con spensieratezza le emozioni e in alcuni casi la priva di forti emozioni. Gli astri lasciano presagire interessanti incontri per i single alla ricerca dell’anima gemella o per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una storia finita.

Bilancia: Marte nel segno è foriero di buone notizie, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Resistere al fascino donatovi dal pianeta rosso sarà difficile, la sessualità rinvigorisce per chi vive in coppia, mentre per i single le stelle lasciano presagire incontri interessanti. Resistere al vostro fascino non sarà semplice e anche se alla fine si riveleranno solo incontri occasionali, porteranno comunque un po’ di pepe alla vostra vita privata.

Scorpione: è un momento molto interessante per lo Scorpione per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti di coppia, grazie anche a Venere nel segno già dall' inizio del mese di ottobre. Queste giornate conclusive non saranno meno emozionanti, anzi. Chi ha una relazione trarrà gioia e piacere nell’organizzare qualcosa di speciale con il partner, come un piccolo viaggio o una serata romantica, mentre i single potrebbero fare incontri significativi per il futuro. Cielo positivo per le relazioni che nascono in questo periodo.

Sagittario: è un momento di crescita e di nuova consapevolezza per il segno, che anche per quanto riguarda i sentimenti avrà voglia di mettersi in gioco e vivere belle emozioni. Saranno giornate decisamente calde, la passione si riaccende. Chi vive in coppia potrà rispolverare sensazioni accantonate per troppo tempo, mentre i single o coloro i quali vogliono ricominciare dopo una storia finita potrebbero fare incontri intriganti, anche se probabilmente niente che si rivelerà resistente con il tempo.

Capricorno: in questo momento uno è il desiderio del segno: trovare qualcuno da amare e con cui condividere le proprie gioie e dolori. Qualcuno ancora potrebbe non essere riuscito nel proprio intendo, soffrendo per frequentazioni di breve durata nelle quali si era investito tempo e speranze. Le giornate conclusive di ottobre potrebbero mettervi sullo stesso cammino della vostra anima gemella, non arrendetevi proprio ora. Chi invece ha una relazione stabile e duratura vivrà delle belle emozioni.

Acquario: il mese è stato abbastanza faticoso per il segno e anche se durante queste ultime giornate si avrà un lieve recupero, destinato a concretizzarsi con l’arrivo di novembre, le tensioni in ambito sentimentale non sembrano volersi placare. Dunque sarà bene per il segno agire con cautela ed evitare di prendere decisioni affrettate. Gli astri non escludono la possibilità di fare incontri interessanti, ma nulla che si rivelerà importante per il futuro.

Pesci: chi è solo non deve temere, la posizione favorevole di Venere, lascia presagire interessanti occasioni di fare incontri e stringere nuovi legami. È il momento ideale per rimettersi in gioco, soprattutto per i single o coloro che vogliono ricominciare dopo una separazione o una storia finita. All’interno dei rapporti di coppia si riaccende la sessualità e anche chi ha attraversato dei momenti sottotono ritroverà il piacere di stare con il partner.