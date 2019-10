Venerdì 11 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno sui gradi dei Pesci mentre Marte ed il sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita della Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come il Nodo Lunare nel Cancro ed Urano nel segno del Toro.

Toro perplesso

Ariete: litigiosi. Le copiose dissonanze in onda questo venerdì potrebbero innervosire gli animi dei nativi rendendoli, come conseguenza, inclini ai litigi in coppia anche per questioni di poco conto.

Toro: perplessi. L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, però, preferiranno non esternare la loro evidente perplessità rimanendo furtivamente a guardare le evoluzioni dell'accaduto.

Gemelli: umore 'flop'. Difficile vederli sorridenti e spensierati in questa giornata perchè, con ogni probabilità, il loro tono umorale risentirà della dissonanza di Venere e Mercurio.

Lavoro in secondo piano.

Cancro: incontri. Qualche nuova conoscenza sarà più che probabile in questo venerdì autunnale, dono gradito della congiunzione languida tra Luna e Nettuno nel loro Elemento.

Progetti in pole position per Leone

Leone: progetti 'top'. Il duro lavoro svolto nei mesi precedenti, in primis durante l'estate, potrebbe garantire qualche soddisfacente 'frutto' in queste 24 ore sia in termini di gratifiche morale che economiche.

Vergine: figli. L'educazione della prole sarà, c'è da scommetterci, l'argomento del giorno in casa Vergine perchè vedute differenti assieme al partner richiederanno lunghe conversazioni in cerca di un valido compromesso per tutte le parti.

Bilancia: routine. Venerdì senza infamia ne lode quello che si prospetta per i nati del segno. Sfruttare tale apparente stasi per dedicarsi al loro benessere sarà una mossa azzeccata.

Scorpione: flirt. I single del segno o i più birichini tra gli accoppiati potrebbero concedersi un trasgressivo flirt nella giornata odierna. Mercurio e Venere ben supportati dalla congiunzione pescina spingeranno per una passionalità record.

Lavoro 'top' per Sagittario

Sagittario: lavoro 'top'. L'ambiente lavorativo, con tutta probabilità, godendo dei favori Astrali garantirà ai nativi una giornata all'insegna del duro lavoro si, ma anche di qualche meritato complimento in merito alla loro professionalità.

Capricorno: relax. Venerdì dedito a staccare la spina dalla quotidianità quello che probabilmente decideranno di vivere i nati Capricorno. In serata probabili diverbi con l'amato bene si risolveranno con un atteggiamento conciliante.

Acquario: distratti. La dissonanza mercuriale unita a quella dei due Luminari potrebbe non favorire la lucidità d'intenti dei nativi. Sarà bene che porgano la dovuta attenzione durante lo svolgimento delle mansioni pratiche.

Pesci: coccole. Nel focolare domestico regneranno affettuosità e coccole perchè oggi i nati Pesci non lesineranno di dimostrare il loro affetto sia all'amato bene che ai figli. Lavoro in stand-by.