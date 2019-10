Nel fine settimana che va da sabato 26 a domenica 27 ottobre molti si dedicheranno al riposo, a smaltire i nervi accumulati durante le giornate lavorative ma anche al lavoro stesso. Il segno che si dedicherà ad entrambe le cose sarà prevalentemente quello dei Pesci, ma anche i Gemelli saranno molto impegnati e riusciranno comunque a passare un buon weekend. Umore decisamente in rialzo per i segni del Cancro, dell'Acquario e dell'Ariete. Tristi e arrabbiati i segni del Leone e della Bilancia.

A seguire, le previsioni del fine settimana del 26 e 27 ottobre.

L'oroscopo del fine settimana, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: per le persone particolarmente attive il weekend sarà colmo di iniziative sportive e di benessere, mentre per i più tranquilli il sabato sarà un'occasione adatta per rinchiudervi in un centro commerciale oppure semplicemente a fare shopping.

Toro: qualche fatica in più durante la settimana avrà sortito i suoi effetti, perché il weekend sarà caratterizzato da ingenti guadagni che potrebbero risolvere alcuni dei vostri problemi.

La domenica potrebbe essere altrettanto intensa dal punto di vista lavorativo.

Gemelli: sarete impegnati con il lavoro, ma anche assorbiti dalle serate che deciderete di trascorrere con gli amici. Buona l'intesa anche con il partner, qualche incontro per i single potrebbe essere risolutivo per la situazione sentimentale.

Cancro: in rialzo l'umore, ma avrete ancora molte faccende da sbrigare prima di arrivare ad un vero e proprio riposo.

Ci saranno degli spunti interessanti per un eventuale rinnovo del vostro look oppure di quello della vostra casa. Domenica in famiglia.

Leone: fine settimana decisamente sottotono per voi, a cominciare da una situazione lavorativa in netto calo e qualche dissidio all'interno della coppia causato perlopiù da gelosie o incomprensioni. Sarà opportuno fare qualcosa che vi distragga definitivamente.

Vergine: più divertimenti e meno stress.

Anche se ultimamente avete avuto delle giornate piuttosto nervose, il sabato si prospetta essere molto colloquiale e disteso; mentre la domenica ci sarà qualche contrattempo sul lavoro.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: irritati, potreste avere a che fare con dei sentimenti contrastanti che vi faranno fare il bello ed il cattivo tempo con chi vi è più vicino, partner compreso. Gli amici avranno però bisogno dei vostri consigli, quindi dedicatevi maggiormente a loro.

Scorpione: erotismo al culmine, ma avrete anche dei momenti di tenerezza che di certo non passeranno inosservati al partner. Lasciatevi andare un po' di più, e non pensate sempre che con questo atteggiamento vi state “rammollendo”.

Sagittario: qualche soddisfazione a livello lavorativo, soprattutto a carattere gestionale, e salute decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi. La fortuna vi darà occasione di essere anche più energici, quindi sarà contemplato qualche momento di sport.

Capricorno: pigri. Non è da voi, e ciò risulta molto strano, ma sarete inclini alla quiete, alla serenità e a godervi qualche momento in famiglia. Il lavoro passerà in secondo piano, anche se soltanto per poco tempo.

Acquario: scoppiettanti e freschi, sarete come un uragano in questo fine settimana. Proprio non riuscirete a stare fermi, il sabato sarete molto più dinamici rispetto alla domenica, ma anche quest'ultima non sarà certo negativa.

Pesci: divisi fra svago e lavoro. Alternerete divertimenti e impegni professionali per poter soddisfare entrambe le cose, quindi avrete una buona padronanza del vostro tempo, con la serata di sabato che passerete del tutto sopra le righe.