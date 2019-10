L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato cerca di elargire con i suoi consigli astrali sensazioni promettenti per il benessere dei rapporti amorosi. Una nuova intesa viene individuata nelle previsioni astrali segno per segno, il risultato di transiti planetari favorevoli per l'amore. Nuove realtà vengono revisionate a dovere e sensazioni profonde fanno capolino nell'essere di ciascun segno zodiacale, per rendere le relazioni a due davvero speciali.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: molto scattanti in coppia, sarete allegri e solari. Riuscirete a coinvolgere con un entusiasmo fuori dal comune anche il partner, divenendo entrambi molto espansivi.

Toro: eviterete di parlare d'amore con il partner poiché presi da mille pensieri. Questa introversione sprigionata dalla configurazione astrale di Luna con Urano non è adatta ad un temperamento focoso e molto impetuoso come il vostro, anche se un po' volubile.

Gemelli: gli astri esortano a chiedervi se i sacrifici che svolgete nel quotidiano sono ripagati dalla persona amata e potrete avviare una sorta di introspezione per valutare se siete ricambiati dello stesso affetto, poiché ve lo meritate.

Cancro: la presenza di Luna collega le emozioni a un passato lontano e le fa rivivere tenendo conto degli influssi dei nodi lunari dove spicca una presenza femminile.

Alcuni ricordi di coppia fanno capolino nel presente e potrebbero coinvolgere una figlia o una persona a voi cara, per indirizzarla al meglio grazie alle esperienze vissute.

Leone: una sorta di prova mette a fuoco la relazione di coppia e con spirito d'iniziativa proporrete al partner di condividere le responsabilità con voi. Avete bisogno di conferme e di tastare con mano maggior impegno da parte della persona amata.

Vergine: molto responsabili anche in amore, sentirete il bisogno di confrontare queste sensazioni con il partner, come a individuarne lo stesso impegno a proseguire in un cammino onesto che detesta gli intrighi e le bugie. Venere e Mercurio molto vicini renderanno questa introspezione molto intuitiva.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole incrocia energie con i nodi lunari del Cancro ma lo fa in quadratura e dovrete ancora apprendere delle lezioni dalla vita per progredire in coppia.

Magari gli obiettivi sono elevati ma le forze sono dosate male poiché suscettibili di un passato che ha fatto soffrire.

Scorpione: è il momento di concretizzare un po' le somme e valutare i risultati raggiunti. Mercurio e Venere in domicilio astrologico approfondiscono l'impegno e amerete con lealtà e profondità d'animo, anche se è forte il bisogno di ricevere attenzione dalla persona amata.

Sagittario: Luna e Giove anche se in quadratura, sprigionano benessere in coppia e una nuova positività è tutta da investire per rendere il rapporto più stabile.

Approfittate, perché questo transito può dare splendide soddisfazioni amorose.

Capricorno: Luna dal cielo astrologico dei Pesci diventa depositario di sensazioni ed emozioni che potenzieranno il modo di amare. Incrociando le sue energie con Saturno e Plutone, l'astro d'argento smorzerà un po' questo spiccato senso di responsabilità che potrebbe procurare stress.

Acquario: una dissonanza di Urano, Venere e Mercurio procura un atteggiamento altalenante nei confronti dell'amore e alcuni attriti familiari richiederanno maggiore diplomazia. Anche se molto liberi e convinti dei vostri ideali, cercate di scendere a un compromesso costruttivo.

Pesci: approfittate di Luna nel segno che rende alcuni momenti molto speciali e sarete pronti a manifestare l'amore e l'affetto che provate per il partner con maggiore slancio. L'astro d'argento in sinergia con Nettuno saprà farvi mettere maggiore impegno.