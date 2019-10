Mercoledì 16 ottobre 2019 troveremo la Luna ed Urano nel segno del Toro, mentre Mercurio e Venere transiteranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno come Giove in Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Marte ed il Sole transiteranno in Bilancia, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro.

Relax per Gemelli

Ariete: iracondi. Il clima, sia al lavoro che nel focolare domestico, potrebbe non essere dei più concilianti, anzi.

Respireranno probabilmente un'aria 'pesante' ed il loro atteggiamento indisponente farà il resto.

Toro: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sul versante familiare in quanto verrà reclamata la loro attenzione per risolvere un'annosa faccenda di cui, tempestivamente, si faranno carico.

Gemelli: relax. Dopo giornate faticose sarà il momento di staccare la spina dalla quotidianità e, con ogni probabilità, i nativi decideranno di dedicare ampi spazi al relax per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Cancro: gelosi. Una vecchia fiamma del partner potrebbe palesarsi d'improvviso scatenando le ire dei nati Cancro che, sulle prime, non sapranno come reagire. La gelosia, con ogni probabilità, farà vestire loro i panni del detective.

Scorpione burbero

Leone: stand-by. Alcuni giorni è necessario fermarsi e riordinare pensieri e idee per tracciare meglio il percorso da intraprendere e, difatti, questo potrebbe essere il mood del mercoledì nativo.

Vergine: energici. Il bottino energetico fornito dai Pianeti questo mercoledì potrebbe risultare stracolmo e, tali forze, potranno essere indirizzate ovunque vogliano ricavandone ugualmente importanti risultati.

Bilancia: perplessi. L'ambiguo modo di fare di un amico potrebbe far storcere il naso ai nativi del segno, rendendoli perplessi ed indecisi su come rapportarsi con questa persona in futuro.

Verso sera avranno probabilmente le idee più chiare sul da farsi.

Scorpione: burberi. L'atteggiamento burbero che, con ogni probabilità, assumeranno in questa giornata a causa dell'imponente dissonanza di Luna e Saturno di Terra uniti ad Urano retrogrado, procurerà qualche dissapore con un nuovo collega.

Umore 'flop' per Acquario

Sagittario: amici. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere incentrato sul divertimento e, c'è da scommetterci, organizzeranno una spensierata serata assieme agli amici di sempre che si rivelerà rigenerante.

Capricorno: ostinati. Far cambiare idea ai nati del segno quest'oggi potrebbe rivelarsi un'impresa titanica che partner ed amici, capendo l'antifona, preferiranno evitare.

Acquario: umore 'flop'. Il tono umorale del mercoledì nativo potrebbe essere sotto i livelli standard, dono sgradito delle copiose asperità planetarie. Serata passionale per chi vive una relazione stabile.

Pesci: dispotici. Contrariamente alle loro peculiarità oggi i nati Pesci potrebbero assumere un atteggiamento dispotico.

I nati del segno a capo di un gruppo di lavoro potrebbero attrarre le antipatie dei suddetti per il loro modo di fare.