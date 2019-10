Sabato 2 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno e Plutone transitare nell'orbita del Capricorno mentre il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia come Giove in Sagittario ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno e rimarrà nel segno dei Pesci. Favorevole l'Oroscopo per Leone e Capricorno, meno conciliante per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Leone: finanze 'top'. Il settore finanziario dei nati Leone in questo sabato godrà, con ogni probabilità, dei favori astrali facendo registrare un elevato entusiasmo tra i nativi.

2° posto Capricorno: lavoro a gonfie vele. Nell'ambiente professionale i nativi avvertiranno probabilmente un'aria rinnovata che favorirà il loro mood stacanovista rendendo entusiasta il capo ed i colleghi.

3° posto Sagittario: viaggi. I nativi oggi potrebbero decidere di organizzare un breve viaggio o una gita fuori porta assieme all'amato per staccare dalla quotidianità e visitare posti nuovi.

I mezzani

4° posto Bilancia: galanti. La vena romantica ed affettuosa dei nativi potrebbe emergere prepotentemente in queste ore rendendo, come piacevole conseguenza, decisamente conciliante il clima nel focolare domestico.

5° posto Vergine: pieni di energie. Il bottino energetico odierno sarà, con ogni probabilità, stracolmo in casa Vergine e queste forze saranno orientate verso i loro progetti professionali in essere.

6° posto Toro: acuti. Oggi acutezza e fluidità di pensiero saranno a livelli record per i nati Toro che, con tutta probabilità, renderanno 'reali' le idee che gli frullano in testa.

7° posto Cancro: relax.

Sabato dove i nati del segno opteranno probabilmente per dedicarsi al proprio rilassamento scegliendo di fare una capatina al centro benessere dove, però, non dovranno eccedere con i trattamenti di bellezza.

8° posto Pesci: accidiosi. La loro voglia di relax potrebbe facilmente sfociare in ozio e gli affetti più cari non perderanno tempo nel farglielo notare. Lavoro in secondo piano.

9° posto Acquario: riordino mentale.

24 ore in cui i nati del segno assumeranno, con tutta probabilità, un atteggiamento cauto fermandosi a riflettere su ciò che realmente vogliono dalle loro vite.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: pungenti. Le loro battute al vetriolo lasceranno, c'è da scommetterci, uno strascico d'insoddisfazione tra le persone 'colpite'. Per evitare di essere tacciati di cinismo farebbero bene a chiedere scusa a qualcuna di esse.

11° posto Ariete: gelosi. L'irreprensibilità del partner potrebbe venir meno in questa giornata scatenando la gelosia dei nativi che probabilmente alzeranno i toni a prescindere da dove si troveranno o chi ci sarà ad ascoltare.

12° posto Gemelli: amore 'flop'. Qualcosa non girerà a dovere nell'ambiente domestico a causa delle molteplici dissonanze planetarie. Un pizzico di diplomazia in più servirà loro per evitare battibecchi di ogni tipo.