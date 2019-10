Lunedì 21 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Toro stressato

Ariete: aggressivi. La Luna in Cancro, perlopiù congiunta a Nettuno, tenderà a rendere i nativi inclini all'aggressività, specialmente in ambito amoroso dove ogni scusa sarà buona per scagliarsi contro il partner.

Toro: stressati. Le copiose incombenze che in questo lunedì dovranno, con ogni probabilità, portare a compimento potrebbero alzare il livello dello stress dei nati Toro.

Gemelli: distratti. La fluidità di intenti ed idee potrebbe essere appannata dalle asperità in onda quest'oggi e, come conseguenza, sarà doveroso per i nati del segno procrastinare le attività meno impellenti scongiurando il rischio di errori grossolani.

Cancro: focosi. I Pianeti del lunedì andranno, c'è da scommetterci, a favorire il clima nel focolare domestico dei nati Cancro 'premiandoli' maggiormente nell'amore.

Scorpione eclettico

Leone: urgenze. I nativi potrebbero trovare sul proprio cammino del lunedì tante urgenze pratiche da sbrigare ma, non perdendosi d'animo, riusciranno nell'intento di portarle tutte a compimento. Amore in secondo piano.

Bilancia: mondani. Vorranno divertirsi oggi i nati Bilancia e, c'è da scommetterci, che lo faranno organizzando una spensierata serata assieme a partner ed amici.

Vergine: fiacchi. Scarno il bottino energetico fornito dai Pianeti questo lunedì che potrebbe, di conseguenza, rendere i nati del segno inclini alla svogliatezza, specialmente chi tra loro opera alle dipendenze altrui.

Scorpione: eclettici.

Lunedì in cui i nati Scorpione orienteranno le loro energie fisiche e mentali su più fronti, ricavandone copiose gratificazioni economiche e morali. Tardo pomeriggio di fuochi d'artificio sotto le lenzuola.

Pesci galante

Sagittario: shopping. In questa giornata i nati Sagittario, con tutta probabilità, vorranno concedersi un acquisto sfizioso per loro stessi. Da un acquisto d'arredamento ad uno d'abbigliamento sarà bene che non esagerino con le spese.

Capricorno: capricciosi. Diverranno incontentabili, almeno sino ad inizio serata, nel focolare domestico e l'amato bene, esausto dei loro capricci, potrebbe fargli una sonora lavata di capo.

Acquario: finanze 'flop'. Il settore finanziario dei nati Acquario andrebbe attenzionato a dovere, viste le uscite economiche sostenute nell'ultimo periodo. Farebbero bene a tagliare qualche spesa superflue al fine di ripristinare il bilancio.

Pesci: galanti. Il lato galante dei nativi, vista la congiunzione Luna-Nettuno supportata da Venere nel loro Elemento, emergerà prepotentemente in questo lunedì ed il partner ne sarà entusiasta.