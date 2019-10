Martedì 22 ottobre troviamo la Luna in Leone mentre Marte ed il Sole saranno nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere continueranno il loro moto in Scorpione come Plutone e Saturno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, nel frattempo Urano sarà nell'orbita del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Favorevoli le previsioni odierne per il Leone, i Gemelli e la Bilancia mentre meno positive per i segni del Toro, Cancro e Scorpione. Di seguito le previsioni astrologiche di martedì 22 ottobre per i 12 segni zodiacali.

Ariete sfacciato

Ariete: sfacciati. La sfrontatezza tipica del segno in questo martedì, con ogni probabilità, emergerà più prorompente che mai, specialmente sul fronte professionale dove farebbero bene, invece, a misurare le parole.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti potrebbe risultare scarno e, di conseguenza, rendere i nativi inclini alla svogliatezza durante le attività quotidiane.

Gemelli: spensierati. Le favorevoli congiunzioni astrali odierne, capitanate dai Luminari, potrebbero 'premiare' i nati Gemelli con un martedì dove la spensieratezza regnerà sovrana.

Cancro: amore 'flop'. La Luna appena passata al segno successivo sarà, c'è da scommetterci, poco conciliante per la sfera affettiva dei nativi. Il clima in coppia potrebbe risultare gelido dal tardo pomeriggio.

Previsioni astrologiche: Vergine stressata

Leone: nuovi sbocchi professionali.

La triade Sole-Marte-Giove sfacciatamente favorevole donerà, con tutta probabilità, ai nati Leone nuove opportunità professionali che dureranno a lungo.

Vergine: stressati. Lo sbarco della Luna in Leone metterà probabilmente sul cammino odierno dei nativi qualche incombenza di troppo rendendoli oltremodo stressati in tarda serata.

Bilancia: mondani. Martedì in cui i nativi vorranno, con ogni probabilità, divertirsi ed organizzeranno una spensierata serata assieme agli amici di sempre, che li farà riuscire nel loro intento.

Scorpione: lavoro 'flop'. Nel giorno che precede l'ingresso del Sole nel loro segno i nati Scorpione potrebbero avvertire una leggera sensazione di scoraggiamento che si riverserà sulla voglia di darsi da fare al lavoro.

Sagittario sospettoso

Sagittario: sospettosi. L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe insospettire i nativi che, a mente fredda, rivaluteranno il rapporto amicale con questa persona, allontanandola se necessario.

Capricorno: confusi. I pensieri e le idee dei nati del segno potrebbero non essere fluide e scorrevoli come al solito. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante i discorsi che faranno.

Acquario: spese extra. Oggi i nativi potrebbero inaspettatamente ricevere una spesa da pagare che renderà il loro umore uggioso. Necessaria un pizzico di diplomazia per evitare litigi col partner in serata.

Pesci: routine. Martedì che, con ogni probabilità, scorrerà liscio senza novità rilevanti ed i nativi potrebbero approfittare di tale apparente stasi per concedersi un pò di relax.