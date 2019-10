Sabato 26 ottobre 2019 troveremo la Luna e Marte nel segno della Bilancia mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche di sabato 26 ottobre per i 12 segni zodiacali.

Gemelli briosi

Ariete: litigiosi.

La Luna opposta in netto contrasto con Giove renderà, con ogni probabilità, i nati del segno piuttosto nervosi ed inclini ai litigi nel focolare domestico. Settore finanziario da attenzionare.

Toro: spossati. Il bottino energetico di questo sabato di fine ottobre potrebbe risultare scarno e, come conseguenza, i nati Toro avranno poca voglia di mettersi in gioco procrastinando molte delle attività quotidiane.

Gemelli: briosi. Una sferzata d'entusiasmo per i nati Gemelli sarà probabile nel primo giorno di weekend. Il loro sorriso donerà buonumore alle persone con cui avranno a che fare grazie al raggio favorevole del Luminare maschile nel loro Elemento.

Cancro: amore 'flop'. Il clima nel focolare domestico potrebbe risentire di qualche asperità odierna che 'raffredderà' l'ambiente a discapito della fluidità comunicativa. Tra qualche giorno gli animi si alleggeriranno.

Bilancia mondano

Leone: umore 'top'. Vuoi per la Luna favorevole, vuoi per Marte conciliante il tono umorale dei nati Leone sarà, con tutta probabilità, a livelli record ed il loro entusiasmo non passerà certo inosservato.

Vergine: famiglia originaria. Il focus odierno nativo sarà, c'è da scommetterci, orientato verso la famiglia d'origine che reclamerà la loro attenzione per sistemare una spinosa faccenda.

Bilancia: mondani. La voglia di divertimento che i nati Bilancia sentiranno di voler soddisfare oggi sarà, con ogni probabilità, appagato organizzando una spensierata serata assieme agli amici di vecchia data.

Scorpione: confusi. Le idee e gli intenti di questa giornata potrebbe essere offuscati dal netto contrasto tra i due Luminari. A pagarne le conseguenze saranno maggiormente i lavoratori autonomi.

Finanze 'flop' per Acquario

Sagittario: routine. Sabato senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati Sagittario che, con ogni probabilità, opteranno per ritagliarsi ampi spazi di relax durante le 24 ore.

Capricorno: perplessi. L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe rendere i nati del segno perplessi circa il comportamento da assumere in merito. Sulle prime resteranno a guardare per poi, verso sera, chiedere numi.

Acquario: finanze a ribasso. Il settore finanziario in questo ultimo sabato d'ottobre andrà attenzionato a dovere ed i nativi 'tagliare' più di una spesa per poter risanare il conto.

Pesci: uggiosi. L'umore potrebbe non essere dei migliori, specialmente sul fronte sentimentale, dove i nati del segno che hanno appena chiuso una relazione potrebbero risultare oltremodo nostalgici.