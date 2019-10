Domenica 27 ottobre 2019 troveremo la Luna e Marte sui gradi della Bilancia mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine, il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Il clima nell'ambiente professionale potrebbe non essere dei più concilianti ed i nativi, come conseguenza, assumere un atteggiamento nervoso che si ripercuoterà nel rapporto odierno coi colleghi.

Toro: svogliati. La voglia di mettersi in gioco, con ogni probabilità, latiterà in questo ultimo giorno della settimana. Farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, ove possibile, in modo da ricaricare le batterie.

Gemelli: umore 'top'. Il tono umorale dei nativi potrebbe essere a livelli record, grazie soprattutto al duetto Luna-Marte nel loro Elemento che gli farà vivere una domenica all'insegna della spensieratezza.

Cancro: relax. Tante le asperità in onda durante questa giornata per i nati Cancro che opteranno, c'è da scommetterci, per rallentare i ritmi e dedicare molto tempo al rilassamento assieme agli affetti più cari.

Shopping per la Bilancia

Leone: finanze 'top'. Il settore finanziario dei nati Leone avrà, con tutta probabilità, i favori degli Astri quindi potranno concedersi qualche spesa voluttuaria, seppur di piccola entità.

Vergine: deficit energetico. Il bottino energetico odierno potrebbe risultare scarno ed i nativi rassegnarsi a rimandare alcune delle incombenze odierne a data da destinarsi.

Bilancia: shopping. Quell'acquisto tanto agognato dai nati Bilancia potrebbe entrare in loro possesso proprio questa domenica. Saturno, però, non perdonerebbe spese troppo esose quindi sarà richiesta oculatezza.

Scorpione: distratti.

Mercurio dissonante potrebbe andare ad inficiare la fluidità di pensiero dei nati Scorpione. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività professionali, onde evitare errori di distrazione.

Finanze 'flop' per Acquario

Sagittario: stand-by. Gli influssi contrastanti di questa domenica potrebbero far decidere ai nativi di rallentare i ritmi per riordinare le idee, in vista della prossima settimana che si prospetta impegnativa.

Capricorno: figli. Il focus odierno dei nati del segno sarà, c'è da scommetterci, orientato verso l'educazione dei figli con cui saranno probabili frequenti discussioni con l'amato bene.

Acquario: finanze da revisionare. Il settore economico dei nati Acquario andrà revisionato con dovizia tagliando, ove necessario, le spese diventate oramai inutili.

Pesci: voltagabbana. Il loro fare mutevole in merito di opinioni lavorative potrebbe far storcere il naso a qualche collega che non perderà tempo a farglielo notare.