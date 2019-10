Sabato 26 ottobre 2019 troveremo la Luna e Marte nel segno della Bilancia, mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Giove resterà nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno si troverà nel segno dei Pesci.

Favorevoli le previsioni zodiacali per Gemelli e Bilancia, meno rosee invece per Acquario e Cancro.

Sul podio

1° posto Gemelli: spensierati. Il tono umorale di questo sabato di fine ottobre sarà, con ogni probabilità, alle stelle per i nati Gemelli che potranno contare sul favore del duetto Marte-Luna nel loro Elemento.

2° posto Bilancia: mondani. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sul divertimento, difatti alcuni organizzeranno, c'è da scommetterci, una serata scanzonata con gli amici di sempre, dove le risate saranno assicurate.

3° posto Leone: umore 'top'. I nati Leone in questo primo giorno del weekend potrebbero respirare un'aria rinnovata sia in famiglia che sul versante professionale e la loro autostima si accrescerà.

I mezzani

4° posto Vergine: impegni in famiglia. Sabato i nativi saranno probabilmente chiamati a risolvere una qualche faccenda riguardante la famiglia. Il loro tempestivo aiuto sarà ben apprezzato.

5° posto Sagittario: relax.

La quotidianità potrebbe star stretta ai nati del segno, che opteranno per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

6° posto Pesci: nostalgici. I nativi che hanno interrotto una relazione amorosa da poco tempo potrebbero avvertire una certa nostalgia nei loro pensieri. Dedicarsi ad un nuovo hobby li aiuterà a distogliere l'attenzione a favore di un miglioramento umorale.

7° posto Capricorno: interdetto. La perplessità regnerà sovrana in questo sabato di fine ottobre a causa dell'ambiguo comportamento di un loro amico stretto.

8° posto Ariete: litigiosi. La giornata nativa potrebbe risultare oltremodo nervosa, specialmente sul fronte amoroso dove sarà bene che optino per un mood più riflessivo, onde evitare controproducenti gaffe.

9° posto Scorpione: confusi. Le idee e gli intenti nella giornata odierna potrebbero risultare offuscate a causa del netto contrasto tra i due Luminari. Rimandare le scelte più importanti a giorni seguenti si rivelerà un'ottima scelta.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: finanze 'flop'. Il settore finanziario dei nati Acquario andrà revisionato con dovizia in modo da tagliare le spese non necessarie riportando in verde il bilancio.

11° posto Cancro: umore 'flop'. Le copiose dissonanze planetarie in onda questo sabato potrebbe mettere a dura prova il tono umorale nativo. Le faccende di cuore balzeranno in secondo piano.

12° posto Toro: spossati.

Non avranno granché voglia di darsi da fare in questo primo giorno del fine settimana preferendo, con ogni probabilità, un trend più rilassato. Un giorno di ferie, ove possibile, sarà un'ottima scelta.