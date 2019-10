Domenica 27 ottobre 2019 troveremo la Luna e Marte nel segno della Bilancia, mentre Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno. Intanto Mercurio, Venere ed il Sole saranno in Scorpione, nel frattempo Giove proseguirà il suo moto in Sagittario. Urano permarrà in Toro, come Nettuno resterà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro.

Di seguito le previsioni zodiacali per i 12 segni astrologici nella giornata di domenica 27 ottobre.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping. Un capo d'abbigliamento agognato fa tanto tempo potrebbe finalmente finire tra i cambi di look dei nativi. Sarà bene, però, che non esagerino in ulteriori spese visto che Saturno non gradirebbe.

2° posto Gemelli: umore alle stelle. Il buonumore dei nativi, con ogni probabilità, sarà contagioso verso le persone con cui avranno a che fare.

3° posto Leone: finanze 'top'.

Il settore economico dei nativi godrà, c'è da scommetterci, di buona salute facendo accrescere, come conseguenza, anche la loro autostima in quanto si renderanno conto di perseguire obiettivi idonei alla loro indole.

I mezzani

4° posto Sagittario: stand-by. 24 ore in cui i nativi vorranno e potranno concedersi ampi spazi di relax dopo una settimana alquanto faticosa, sia fisicamente che mentalmente.

5° posto Capricorno: attenzione alla prole. Il focus domenicale dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, orientato verso l'educazione dei figli, la quale potrebbe generare qualche discussione con la persona amata.

6° posto Scorpione: poco lucidi. Mercurio ed il Sole in angolo dissonante potrebbero offuscare idee ed intenti dei nati Scorpione rendendoli, come inevitabile conseguenza, distratti mentre svolgeranno le incombenze pratiche.

7° posto Vergine: energie 'flop'. Il bottino energetico potrebbe risultare scarno in questa domenica per i nativi. Sarà bene che si prendano un giorno di ferie dal lavoro per ricaricare le batterie.

8° posto Cancro: relax. I nativi vorranno staccare la spina dall'opprimente quotidianità e dedicarsi a qualche nuovo hobby rigenerante che li aiuterà a ritemprare il loro benessere psico-fisico.

9° posto Toro: svogliati.

La voglia di darsi da fare potrebbe latitare in casa Toro questa domenica ed i nativi potrebbero preferire di gran lunga dedicarsi ad uno dei sette vizi capitali senza alcuna remora, ad esempio l'accidia.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bellicosi. Domenica che potrebbe risultare alquanto nervosa per i nati del segno e tale indisposizione sfocerà, con tutta probabilità, in qualche polverone dialettico col partner.

11° posto Acquario: finanze 'flop'. I nati del segno saranno 'spinti' dai Pianeti Lenti a dare uno sguardo approfondito al lato finanziario tagliando, se necessario, le spese oramai obsolete.

12° posto Pesci: voltagabbana. Cambieranno opinione più volte durante la giornata: tale modo di fare potrebbe far storcere il naso a qualche collega subentrato da poco in azienda.