Lunedì 28 ottobre 2019 troveremo la Luna, il Sole, Mercurio e Venere nel segno dello Scorpione mentre Marte sarà nell'orbita della Bilancia. Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno con il Nodo Lunare che continuerà il suo moto in Cancro. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Le previsioni zodiacali del giorno saranno favorevoli a Cancro e Scorpione ma meno concilianti per Bilancia e Acquario.

Amore 'top' per Cancro

Ariete: umore basso. Le dissonanze planetarie in onda riguarderanno sia i Pianeti veloci che quelli lenti e tali asperità potrebbero minare il buonumore nativo. Sarà bene che mantengano la calma col partner evitando inutili battibecchi.

Toro: confusi. I due Luminari saranno opposti ad Urano nel loro segno ed i nati Toro, come conseguenza, potrebbero avvertire una certa confusione mentale che rallenterà la loro ascesa professionale.

Gemelli: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati Gemelli sarà, con tutta probabilità, orientato verso un'annosa faccenda familiare dove il loro supporto tempestivo risulterà fondamentale per risolverla.

Cancro: amore 'top'. Il segno migliore del giorno è probabilmente il Cancro che beneficerà dello Stellium di Acqua. Tali predisposizioni astrali andranno a favorire il lato amoroso della loro vita.

Bugie per Vergine

Leone: piedi di piombo. Sulla carta la giornata non promette novità degne di nota ed i nativi, con ogni probabilità, capiranno l'antifona già dalle prime ore mattutine assumendo un atteggiamento estremamente cauto.

Vergine: bugiardi. Nell'ambiente professionale dei nati Vergine potrebbe venir fuori qualche loro bugia dei giorni scorsi che, oltre ad imbarazzarli, gli farà subire, a ragion veduta, una sonora ramanzina dal capo.

Bilancia: perplessi. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che vestiranno i panni da detective per scoprire cosa si cela dietro quello strano comportamento.

Scorpione: lavoro 'top'. Le questioni professionali, col benestare dello Stellium che non si curerà dell'opposizione uraniana, andranno probabilmente a gonfie vele con gratifiche economiche al seguito.

Pesci romantico

Sagittario: opportunità. I nati del segno durante la giornata odierna potrebbero ricevere qualche insperata opportunità lavorativa più consona alle loro peculiarità che farebbero bene a cogliere al volo.

Capricorno: spossati. Le molteplici dissonanze planetarie di questo lunedì potrebbero minare sia il carico energetico che la loro voglia di mettersi in gioco. Sarà bene prendersi un giorno di ferie, ove possibile.

Acquario: finanze 'flop'. Oggi i nati del segno dovrebbero revisionare a dovere il loro settore economico onde evitare uno spiacevole conto in rosso. Tagliare le spese superflue sarebbe un'ottima scelta.

Pesci: nostalgici. Il malmostoso pensiero di una vecchia fiamma potrebbe prepotentemente riemergere nelle menti native rendendoli oltremodo nostalgici. Lavoro in stand-by.