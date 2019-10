Giovedì 3 ottobre 2019 troveremo la Luna e Giove in Sagittario mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Marte sarà sui gradi della Vergine con Mercurio, Venere ed il Sole che stazioneranno in Bilancia. Urano continuerà il suo moto in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci.

Toro distratto

Ariete: sfacciati. Giovedì in cui i nati del segno saranno favoriti dalla Luna di Fuoco che, però, potrebbe subire il disturbo di Saturno rendendoli oltremodo sfacciati, specialmente in ambito professionale.

Toro: distratti. L'acume e la prontezza d'intenti potrebbe venir meno in questa giornata per i nati Toro a causa delle asperità in onda. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Gemelli: briosi. Sprizzeranno felicità da tutti i pori, con ogni probabilità, durante la giornata odierna. Se ne accorgeranno prontamente le persone con cui avranno a che fare e ne saranno ben liete.

Cancro: amore 'flop'. Le faccende di cuore non navigheranno in acque tranquille, dono sgradito del duetto dissonante Venere-Sole, e i nativi dover superare qualche fastidioso ostacolo.

Relax per il Leone

Leone: relax. Dopo le tante questioni pratiche sbrigate nei giorni scorsi, ecco che questo giovedì i nati Leone vorranno e potranno concedersi una giornata dedicata al relax.

Vergine: affaccendati.

Molte le incombenze da portare a termine nella giornata odierna ma i nativi non si perderanno d'animo e probabilmente proveranno ugualmente ad ultimarle tutte.

Bilancia: straniti. L'atteggiamento ambiguo di un amico o del partner potrebbe mettere in allerta i nati del segno che non capiranno cosa stia accadendo realmente divenendo perplessi.

Scorpione: umore 'flop'. Lo scontro Aria-Fuoco potrebbe abbassare drasticamente il tono umorale dei nati Scorpione rendendoli, come conseguenza, indisponenti nel modo di porsi.

Sagittario romantico

Sagittario: romantici. Il lato, spesso volutamente nascosto, più affettuoso dei nativi oggi potrebbe emergere prepotentemente rendendo entusiasta l'incredulo partner.

Capricorno: energici. Lo stracolmo bottino energetico di cui, c'è da scommetterci, beneficeranno i nati del segno sarà indirizzato nelle questioni professionali. Amore in secondo piano.

Acquario: estroversi. La socievolezza e l'estrosità potrebbero far parte della giornata nativa grazie alla favorevole Luna di Fuoco che renderà facile l'approccio verso nuove conoscenze.

Pesci: oziosi. Poca o nulla la voglia di mettersi in gioco che avranno, con tutta probabilità, i nati Pesci in questo giovedì d'ottobre. Invano parenti ed amici tenteranno di dissuaderli dal loro mood accidioso.