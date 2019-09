L'Oroscopo di domani mercoledì 2 ottobre 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di mercoledì. In primo piano dunque, il giro di boa di metà settimana sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ad essere soppesati come al solito in questa sede i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite rivolte alla qualità delle effemeridi di propria competenza.

Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stata valutata la giornata del 2 ottobre. Il periodo, valutato dall'Astrologia applicata alla giornata di mercoledì, evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo soprattutto per coloro nativi dei Gemelli e del Cancro. A portare fortuna ad entrambi i due segni appena citati sarà la Luna: la prima parte della giornata l'Astro della Terra andrà a maggior favore del Cancro, mentre nel pomeriggio sosterrà un pelino in più il segno dei Gemelli.

Altresì, ad avere ottime probabilità di riuscita sia nei sentimenti che nelle attività quotidiane saranno quasi sicuramente gli amici Ariete, Toro e Leone, trio favorito a quattro stelle con discrete occasioni da sfruttare efficacemente nel corso della giornata. Meno opportunità nel periodo invece, sempre secondo quanto esposto nelle previsioni zodiacali del 2 ottobre, per coloro affiliati al segno della Vergine, nel frangente sottoscritti da tre stelle equivalenti ad un probabile frangente 'sottotono'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 2 ottobre 2019

Una nuova giornata sta per iniziare: ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il terzo giorno dell'attuale settimana? Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline interessante appunto il giorno 2 ottobre 2019.

In odore di positività risultano ben cinque simboli astrali su sei, tra l'altro già anticipati in apertura e, ovviamente, presenti nei primi posti della scaletta con le stelline.

In bella mostra nella scaletta sottostante i segni zodiacali dal migliore al peggiore:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★: Vergine.

Oroscopo mercoledì 2 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata di centro settimana valutata con le quattro stelle indicative di routine e normalità assoluta. Dovete lavorare su quei rapporti che risentono di un pizzico di tensione, infondendo magari più serenità e spontaneità: questo suggerimento è valido soprattutto in ambito lavorativo nonché in famiglia.

La volontà di fare chiarezza e d’impegnarvi in questo compito equivale ad avere l’appoggio delle persone interessate. Secondo le previsioni per quanto riguarda l'amore, un comportamento 'normale' sarebbe auspicabile: agite come al solito senza ovviamente strafare. In coppia soprattutto, potreste avere delle piccole preoccupazioni, diciamo un qualcosa di passeggero. Se eventuali dubbi saranno subito analizzati e chiariti con il partner, alla fin fine riuscirete a smorzare tensioni e relativi battibecchi.

La pace sarà senz'altro seguita da coccole e carezze: garantito! Single, durante questa giornata vi ritroverete a fare cose impensabili che, conoscendovi, non credevate mai di poter fare. Vi sveglierete in perfetta forma fisica e mentale e questo vi consentirà di essere estremamente aperti verso eventuali novità: da provare avventure insolite con la benedizione delle stelle; datevi da fare! Nel lavoro, pensate a svolgere tutto quello che vi è stato commissionato, senza riflettere troppo né tanto meno guardare ogni secondo l'orologio! La posizione di alcuni Astri vi farà apprezzare soprattutto per la vostra efficienza nel produrre risultati concreti in tempi ridotti.

Toro - Partirà leggermente in sordina il terzo giorno dell'attuale settimana, per poi riprendersi a mattinata inoltrata. Probabili piccole sorpresine dal gusto piccante: l'invito è quello di non tirarsi indietro ma di approfittare dell'opportunità, ok? In generale consolatevi con le piccole gioie quotidiane che la vita, pur routinaria, senz'altro non mancherà di regalarvi. Sarete alle prese con qualche tensione familiare: non caricatela di ulteriori nervosismi ma mantenete il massimo autocontrollo: in serata tutto si appianerà. In amore, sarete particolarmente in vena di ascoltare il vostro partner, senza annoiarvi troppo. Cogliete l'occasione per cercare di capire a fondo il senso di ciò che avrà da comunicare: spesso siete portati a 'sentire' ma quasi mai a 'recepire' il nocciolo dei vari discorsi. Diciamo che questo potrebbe essere per tanti di voi in coppia il momento giusto per fare progetti a medio e lungo termine. Single, se avete voglia di innamorarvi di nuovo, questo sicuramente sarà un buon momento. Vogliosi di dare una svolta sentimentale alla vostra vita? Allora, datevi una mossa e iniziate qualcosa di concreto con chi vi piace... Nel lavoro, questo potrebbe essere un giorno importante, secondo il firmamento. Se le ansie sembreranno voler buttare giù il morale reagite: troverete la grinta e la forza necessaria proprio dentro di voi. Sarete (forse) ad un passo da ciò che avete sempre desiderato, quindi non potete permettervi di non essere pronti.

Gemelli - In arrivo un mercoledì 2 ottobre quasi certamente da vivere alla grande in molti comparti della vita. La giornata di metà settimana partirà e terminerà senza quasi nessun problema: già da subito in primissimo piano avvertirete un'aria nuova, semplice ma favorevolmente serena ed appagante. In generale, vi sono dei progetti che avete lasciato a metà perché credevate non funzionassero o avete avuto paura di portare avanti: riprendeteli pure con fiducia... In amore, gran parte del periodo risulterà vincente. In coppia riuscirete a passare finalmente abbastanza tempo con la persona a cui volete bene e questo vi renderà splendenti e affascinanti come non mai: buon divertimento! Single, avete uno spirito versatile e le energie non vi mancano, pertanto iniziate pure a pensare positivo, ok? Sarà per voi una buonissima giornata. Un incontro insolito e inaspettato potrebbe farvi vivere un'esperienza del tutto nuova, il che vi lascerà senza parole e con un sorriso stampato sulle labbra: l'Astrologia augura a tutti voi un 'in bocca al lupo!'. Nel lavoro, qualcuno vi suggerirà di iniziare nuovi progetti che voi, puntualmente, rispedirete al mittente! Eppure, potrebbero rilevarsi interessanti: non accantonateli troppo in fretta.

Astrologia del giorno 2 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Questa parte di settimana potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi Cancro, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che apparivano impensabili fino a poco tempo fa. In teoria tutto dovrebbe svolgersi secondo i vostri calcoli, nella peggiore delle ipotesi vi troverete a fronteggiare un contrattempo ma non sarà assolutamente nulla di difficile o preoccupante. Tenete a bada la troppa sensibilità, rischia di rendervi vulnerabili e/o suscettibili. Le previsioni di mercoledì in amore indicano che avrete senz'altro un cielo favorevole ed un'intesa ottima con il vostro partner. I desideri si esaudiranno magicamente e daranno un valido contributo soprattutto agli amori appena nati. Proverete delle sensazioni belle, sarete trascinati dalle tentazioni e cadrete tra le braccia dell'amore. A tal proposito, gli astri spronano affinché possiate godere appieno della vita. Single, sarete pieni di fascino e di sentimento, saranno questi i protagonisti di una giornata indimenticabile. E' probabile che qualcuno di voi non abbia ancora dimenticato una persona, oppure, qualcun'altro non abbia nessuna voglia di impegnarsi davvero. Comunque sia, vorreste senza meno una persona 'speciale' al vostro fianco: come dite sempre voi, senza compromessi! Nel lavoro, per chiudere, godrete di una bellissima intesa con i colleghi. Offrirete e riceverete solidarietà e sostegno nei momenti giusti, avendo così ottime occasioni per rinsaldare eventuali rapporti in calo.

Leone - La giornata del prossimo 2 ottobre sarà influenzata dal comportamento pragmatico di Saturno e Giove (speculari negativi al 80%), entrambi martellati rispettivamente dal Sole e da Nettuno in quadratura. Le predizioni giornaliere in questo frangente annunciano in campo sentimentale un lieve rallentamento: concreta possibilità di iniziare una cosa bella ed eccitante solamente a fine giornata, ovviamente da scoprire insieme al partner. In amore pertanto, l’intesa affettiva scorrerà tranquilla e rassicurante, senza sforzi particolari, grazie a un buon dialogo col partner: potreste incontrare persone destinate a diventare per voi molto importanti. Il consiglio: mettete da parte l'eccessiva prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. Single, buona la giornata per l'amore? Diciamo pure 'ni': logicamente potrete avanzare eventuali vostri programmi a stampo sentimentale con la speranza che tutto proceda senza intoppi. Gli astri invogliano a farsi avanti in quelle situazioni che eventualmente dovessero richiederlo. Nel lavoro, la fortuna non vi abbandonerà se non sarete voi a girarle le spalle. Contate sull’intuito, sulla simpatia e sull’aiuto di una persona che ha grande stima di voi.

Vergine - Sarà propizia per il riposo e poco altro la giornata di mercoledì in imminente arrivo, diciamo pure per niente altro. In questo caso, le predizioni giornaliere vedono poco soddisfacente questa parte della settimana, con il respiro abbastanza tirato soprattutto in merito agli affetti e ai sentimenti in generale. Lasciate stare tutto ciò che vi circonda in termini di stress e negatività concentrandovi esclusivamente sugli aspetti positivi della vostra vita a due. L'oroscopo di domani 2 ottobre consiglia in amore tanta buona volontà ed altrettanta 'santa pazienza'. Senz'altro interiormente potreste anche sentirvi abbastanza agitati, magari proverete emozioni difficilmente decifrabili e affatto gestibili, il che vi porterà a respingere ciò che di negativo vi circonda. Fate attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care, alla fine potrebbero allontanarsi definitivamente da voi, ok? Single, potreste avere difficoltà ad esprimere i vostri sentimenti: forse più di qualcuno, malgrado le buone intenzioni, correrà il rischio di essere frainteso. Per altri, invece, il rischio potrebbe essere quello di perdere amicizie importanti con ripercussioni sulla vita affettiva: calma! Nel lavoro, riscontrerete delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi, ma non preoccupatevi perché la vostra dialettica e il vostro modo di esprimervi non farà una pecca. Molto probabilmente in molti faranno finta di niente: lasciateli pure ai loro crucci e proseguite...

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.