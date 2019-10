Un viaggio nell'affascinante mondo della natura, con i suoi colori, le sue creature e le sue avventure imprevedibili sarà il filo conduttore della mostra intitolata “Texture Excursion”, la manifestazione artistica curata dall'associazione "Scruscio" che si svolgerà da sabato 5 a giovedì 10 ottobre e che sarà inaugurata all'interno della Galleria "Nicola Scafidi" di Villa Niscemi, a Palermo, proprio il 5 ottobre a partire dalle 16:30.

L'iniziativa amica della natura

L'iniziativa, che prevederà la partecipazione attiva di tutti i partecipanti, sarà arricchita da un workshop di frottage intitolato "Caccia alla texture" nel quale saranno coinvolti i bambini, ma anche gli adulti che, in un'atmosfera di gioco e condivisione, potranno cimentarsi nella tecnica che tiene incollati davanti a un foglio di carta grandi e piccini.

Ma cos'è il frottage?

È semplicemente una tecnica di disegno che permette di copiare su un foglio di carta i rilievi di una base solida utilizzando una matita, come ad esempio si faceva diversi anni fa con i gettoni telefonici avvolti nella carta e ricalcati con una matita morbida da disegno.

Durante questo particolare ed originale workshop, i partecipanti dovranno ricercare le texture (superficie bidimensionale, come ad esempio i tratti di una foglia, una corteccia, etc.) presenti in natura per poi riutilizzare le stesse per fare un collage attraverso l'uso di tecniche artistiche miste.

Questa esperienza sensoriale permetterà ai partecipanti di cimentarsi con la tecnica del frottage, ma anche di percepire la natura attraverso i sensi grazie alla totale immersione nelle sue meraviglie,

La manifestazione artistica si inserisce, inoltre, tra le iniziative di promozione culturale e sociale che vedono, a furor di cronaca, accesi confronti sulla tematica del legame fra l’uomo e la natura, nell’ambito delle iniziative ambientaliste del #Global Strike 4 Future promosso e sensibilizzare dalla studentessa e attivista svedese Greta Thunberg.

A fare da cornice alle attività di workshop ci saranno le opere di numerosi artisti che tra pittura, fotografia e arti varie, trasformeranno gli elementi naturali in concetti, significati, nuove interpretazioni e significazioni, declinando la tematica della mostra nelle sue innumerevoli sfaccettature ricche di fascino, mistero ed incanto.

Quella natura materna e generosa che indaga il legame tra essa e l'uomo nell'Arte e che noi tutti dobbiamo imparare a conoscere e rispettare esattamente come il rispetto e cura che un figlio deve al proprio genitore.

Gli artisti che parteciperanno alla mostra sono: Cristina Alletto, Rosa Anna Argento, Bartolomeo Ciampaglia, Valentina Butera, Angela Di Blasi, Daniele Pietro Fiammella, Clara Furceri, Vincenzo Michele Grimaldi, Roberto Madonia, Giuseppa Matraxia, Ileana Milazzo, Nicoletta Militello, Sara Mineo, Lucia Motta, Cristina Patti, Ambra Pavesi, Giuseppe Spinoso.

L’ingresso alla mostra è libero, la partecipazione al workshop prevederà un piccolo contributo.

Tutti i materiali necessari per la realizzazione delle creazioni verranno forniti dallo staff organizzativo.