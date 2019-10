Venerdì 4 ottobre 2019 troveremo la Luna e Giove nel segno del Sagittario, mentre Marte stazionerà in Vergine. Il Sole, Mercurio e Venere saranno sull'orbita della Bilancia, mentre Saturno e Plutone rimarranno in Capricorno. Urano permarrà nel segno del Toro come Nettuno che proseguirà il suo moto in Pesci.

Umore 'flop' per Cancro

Ariete: bellicosi. Luna e Sole in contrasto potrebbero rendere nervoso il venerdì dei nati Ariete che saranno inclini al litigio, specialmente nell'ambiente professionale.

Preferire il silenzio all'ira sarebbe un'idea saggia.

Toro: routine. Venerdì senza troppe novità o scossoni di sorta che quello, con ogni probabilità, vivranno i nati del segno. Sarà bene che si dedichino ad un nuovo hobby che favorirà il recupero energetico.

Gemelli: mondani. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sul divertimento quindi decideranno di organizzare una scanzonata serata con gli amici di sempre dove le risate saranno assicurate.

Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati Cancro potrebbe non essere dei migliori inducendoli, come conseguenza, a preferire un mood taciturno in questo venerdì di inizio ottobre.

Nuovi sbocchi professionali per Leone

Leone: lavoro 'top'. Il duetto Luna-Giove ben supportato da Saturno metterà, con tutta probabilità, sul cammino dei nativi nuove succulente proposte lavorative che si riveleranno ottime anche sul fronte finanziario.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: spese extra. Una spesa imprevista potrebbe inaspettatamente sopraggiungere e mettere in allarme i nati del segno. Sarà meglio pagarla subito per 'togliersi il dente'. Amore in stand-by.

Bilancia: attriti amorosi. Le faccende di cuore potrebbero subire una battuta d'arresto a causa del duro scontro tra Urano retrogrado e Venere nel loro segno. Lavoro in secondo piano.

Scorpione: taciturni.

Preferiranno rimanere in silenzio questo venerdì non perché mancherebbero le parole ma perché preferiranno di gran lunga evitare di rovinare qualche duraturo rapporto personale con le loro esternazioni.

Acquario creativo

Sagittario: figli. Venerdì dove i nativi, con ogni probabilità, dovranno fare attenzione all'educazione della prole che potrebbe essere questione di divergenza con l'amato bene.

Capricorno: ostinati.

Far cambiare idea ai nati Capricorno quest'oggi sarà un'ardua impresa, anche per il partner. Resteranno ancorati alle loro posizioni e le persone con cui avranno a che fare capiranno ben presto che sarà meglio lasciar perdere.

Acquario: creativi. Giove e Luna favorevoli doneranno probabilmente una gran dose di estro e creatività ai nativi che orienteranno verso le loro faccende professionali. Favoriti i lavoratori autonomi.

Pesci: svogliati. Non avranno granché voglia di darsi da fare, ne sul fronte amoroso e nemmeno su quello lavorativo. Sarà bene che prendano un giorno di ferie, ove possibile, per evitare sonore ramanzine.